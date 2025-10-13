運転手不足や利用の減少など厳しい現状にある「路線バス」についてお伝えします。

１０月６日からバス事業者や広島市が共同で、広島市安佐北区の高陽地区で、利便性も維持しつつ課題に取り組む実証運行が始まりました。取り組むのは、広島交通とＪＲバス中国です。これまでは、広島市内と高陽地区の高陽台・矢口が丘を直接結ぶ路線は、２社で４路線ありました。

それを、２社が共同運行します。市内中心部へは、現行のその他路線に乗り継ぎを任せ、高陽車庫と矢口駅の間を結ぶ路線、矢口が丘と高陽台、フジグランを通ることで域内交通の充実も図り、利便性の向上に取り組みます。

実証運行は、朝と夕方のピーク時を除く日中の便数を増やし、およそ３か月間行います。バスルートにある「矢口が丘団地」を取材しました。



■広島テレビ 宮脇靖知キャスター

「今、矢口が丘の団地を１台のバスが上ってきました。時間帯によっては、１本もこのあたりをバスが通行しないという時間もありましたが、共同運行によって効率的にバスを運用する。乗っている人たちにとっても、利便性が向上するということなんです。」

バス停の近くの住民に、話を聞いてみました。



■地元住民は…

「年寄りがなんせ多いですから、もうリタイアしている人が多いんで。８０以上で、もう免許も返納っていう方も多いですから。（バスに）乗る人は増えてくるとは思いますよ。病院通いもしなきゃいかんし。」

実証運行の初日、実際に団地に住む人がバスを利用していました。



■利用者は…

「下りるのは何とか歩いて下りても、上がるのが上に…あれがもう便利が悪いんで。最近タクシーが高くなったんで、できるだけバスを利用して。少しは助かるかもね、これから。」

広島交通のバス停を、ＪＲバス中国も使います。実証運行で実現した取り組みです。



■広島テレビ 宮脇靖知キャスター

「ＪＲ矢口駅にも、バスがやってきました。ＪＲバス中国です。初めて矢口駅前に乗り入れるということになります。」

また、バスを待つ際の利便性も高めようと、バス停の近くの商業施設に、待ち時間を表示する機器も設置しました。

■バス協調・共創プラットフォームひろしま事業推進課課長 山本陽明さん

「バス路線の効率化、最適化をどう図っていくかという取り組みっていうのは、進めていかないといけないと思っています。これまでの運行形態にとどまらず、持続可能なバス事業を目指していきたいと思っています。」

今回の実証運行で解決したい課題は「乗務員の不足」で、ＪＲバス中国広島支店には、現在９１人の乗務員が在籍していますが、仕事量を考えると８人ほど不足している状態だと言います。不足分は、乗務員の休日出勤、もしくは免許を持っている事務員が、代わりに乗務することもあるそうです。今回の実証運行で、高陽台・矢口が丘を走るバスを１日４便から、８便に増便しましたが、効率的に運用することにより、運行に関わる人数は変わらないということです。

広島市とバス会社各社による共同運営の組織「バス協調・共創プラットフォームひろしま」では、乗務員不足に対する人材の確保として、消防局や自衛隊ＯＢなどの採用を働きかけていくと言います。また、収支の改善では、２０２４年に別の場所での実証運行を行い、広島バスと広島電鉄の取り組みで、安佐北区の小河原車庫・矢賀・広島バスセンターの路線で、１か月でおよそ１１２万円の赤字を削減したとのことです。バス協調・共創プラットフォームひろしま事業推進課課長の山本陽明さんは「１社だけではできない路線の最適化をはかる」と話していました。存続のために収支を改善しながら、利便性も維持するための、バス事業の取り組みに注目です。

