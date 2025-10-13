「万博おばあちゃん」として知られる愛知県瀬戸市の山田外美代さんが１３日、大阪・関西万博を訪れ、４月１３日の開幕日から全１８４日の「皆勤賞」を達成した。

万博会場近くにマンションを借りた山田さんは、半年分のＩＣＯＣＡ定期券を購入し来場。４月１２日に購入したため、１日不足する１０月１２日までの有効期限も大切な思い出の一枚となった。半年間を振り返り、５月１１日の「万博大屋根リング世界最大マーチングバンド」を思い出深い出来事に挙げた。「先頭を歩かせていただいたんです。ギネス世界記録も達成して」とにっこり。また、開幕４６日目に全パビリオンを制覇し、最後に訪れたオランダパビリオンや、万博を訪れた日数が累計で６４８日となり「万博を訪れた最多日数」のギネス世界記録達成を祝福されたスイスパビリオンも、節目の思い出として挙げた。

９月３０日は直前まで入場予約がとれず、３台のパソコンを駆使して２日前にようやくゲットするなど危機も乗り越えての皆勤賞。「続けることの大切さを実感しました。今はほっとした気持ちが大きいかな」と安堵（あんど）の笑み。大阪での生活も満喫しており「スーパーの人にも顔を覚えていただきましたし、お風呂もリラックスできました」と笑顔を見せた。万博皆勤賞の源は「朝食、温泉、気力」と明かした。

次回、２０２７年にセルビアで開かれる小規模万博にも「気持ち的には行く気満々です。長くはいられないかもしれないけれど」とほほ笑んだ。