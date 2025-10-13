◆テニス ▽木下グループ・ジャパン・オープン女子第１日（１３日、大阪・モリタテニスセンターうつぼ）

シングルス１回戦で、８日にプロに転向したばかりのジュニア世界女王、園部八奏（わかな、ＩＭＧ）は、厳しいプロデビュー戦になった。４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）を相手に、０−６、４−６の１時間１６分でストレート負けを喫した。園部は「ファーストセットはすごい緊張していて、足が動いてなくて、硬かった。相手が相手なので、すごく緊張した」と、相手の大坂を意識していた。

第１セットは、１ゲームも奪えなかった。ラリーが全くつながらず、いつもの歯切れのいいショットも影を潜めた。しかし、第２セットになると「エネルギーを高くするように意識した。（第２セットに）１ゲームを取ってからは、少しプレーできるようになった」。

それでも、大坂のプレーに「サーブのコースや確率が良くて、ラリーでもしっかりとミスなくやってきた。自分がいいプレーをしないと勝てないのは当たり前だった」と、元世界女王から多くのことを学んだ。最後は「できれば、もう１回、やり直したい」とはにかんだ。