¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£Ã¡¦£É£Â£ÆÅý°ì¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤·¤¿ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£²£·¡á£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»ÔÆâ¤Ç£±£±Æü¤«¤é£³Æü´Ö¹Ô¤¦Áö¤ê¹þ¤ß¹ç½É¤ò¸ø³«¡££¹Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥Ë¥ó¥²¥ó´Ñ»¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃæÃ«¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤È¶¦±é¤·¤Æ´¶·ã¤µ¤ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Õ¥¡¥óÁØ³ÈÂç¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¸åÆü¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤ËÃæÃ«¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆ´¤ì¤ÎÃæÃ«½á¿ÍÍÍ¡¡¹¥¤¤Ê¿Í¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡°ìÀ¸¿ä¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤¹¤Û¤É´¶·ã¡£ÃæÃ«¤â¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¨¡¼¤Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Ù¥ë¥È¤òºÊÉ×ÌÚ¤Ë¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀèÆü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¤âÂ¿¿ô¤Î½÷À¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥¹¥¿¡¼¤Îà¿ä¤·á¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ÏµÞ¾å¾ºÃæ¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î³ÈÂç¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£²·î£²£·Æü¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ë¾å¤²¤Æ¤Î½éÀï¤Ç£×£Â£ÃÆ±µé£¸°Ì¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º£²ó¤Ï¤½¤³¤Ø¸þ¤±¤¿¹ç½É¤Ç¡¢¡ÖÂÎ½Å¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¤ò¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¤«¤Ç»î¤·¤Ê¤¬¤é´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¸áÁ°¤ÏÌó£¹¥¥í¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¸á¸å¤Ï¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò£³Æü´Ö¹Ô¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¡Ö²¼È¾¿È¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤¶ñ¹ç¤ËÈèÏ«¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¡£¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±ÇÁü¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¶Ã¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£
¡¡ÃæÅì¤«¤é´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£