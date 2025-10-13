¡Ö¤¬¤ó¤â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤ª¤Ç¤ó¤ÎÄêÈÖ¶ñºà¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤­¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤­¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª

¡Ö¤¬¤ó¤â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¸ì¡©

¡Ö¤¬¤ó¤â¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

Åú¤¨¤Ï¡¢¤Ò¤é¤¬¤Ê¤À¤È5Ê¸»ú¤Ç¤¹¡ª

¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¬¤ó¤â¤É¤­¡Ê´çµ¼¤­¡Ë¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª

¤¬¤ó¤â¤È¤Ï¡¢Æ¦Éå¤òÊø¤·¤Æ¡¢ºÙ¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤äº«ÉÛ¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

Ì£¤¬¡Ö´ç¤ÎÆù¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ

¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼­Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô