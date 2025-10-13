BABYMONSTER、デビュー後初！新AL『WE GO UP』がオリコンランキング1位獲得

ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』で日本のオリコンチャートのトップに君臨し、海外人気に火がついた。

10月13日、所属事務所YGエンターテインメントによると、BABYMONSTERの2ndミニアルバム『WE GO UP』は、日本リリース日の10月11日付「オリコンデイリーアルバムランキング」1位を記録した。

信ぴょう性と大衆性が認められた日本最大のアルバム集計サイト、オリコンで初めて1位を獲得したBABYMONSTERは、日本のファンを一気に虜にして、人気を証明した。

今回のアルバムには、4曲の新曲が収録された。それぞれ異なるジャンルのなかでもBABYMONSTERならではの個性とエネルギーがそのまま表現され、一層伸びた音楽の実力を証明した。

（写真＝YGエンターテインメント）BABYMONSTER

また、タイトル曲『WE GO UP』はリリース直後、iTunes、AWA、楽天ミュージックなど、日本の主要音源チャートの上位に入り、日本のリスナーから熱い反応を得ている。

BABYMONSTERは日本正式デビュー前からすでに異例の活躍で確実に地位を固めてきた。

音源チャートの長期席巻はもちろん、地上波の音楽番組への出演、人気ファッション誌カバーへの登場、大型音楽フェスティバルへの出演、ブランドモデル抜擢など、圧倒的な話題性と影響力で“K-POP第5世代を代表するガールズグループ”らしい活動を続けている。

なお、BABYMONSTERは、ファンコンサートツアー「BABYMONSTER ‘LOVE MONSTERS’ JAPAN FAN CONCERT 2025」を開催する。

来る11月15〜16日に千葉・ららアリーナ 東京ベイを皮切りに、11月22〜23日に愛知・IGアリーナ、12月2〜3日に東京・有明アリーナ、12月6〜7日に兵庫・GLION ARENA KOBEの計4都市でファンと顔を合わせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。