K-POP代表ロマンチック夫婦の近況に「太ったことは幸せな証拠」と好反応続々

女優ミン・ヒョリンの近況が公開された。ふっくらとした姿からは、BIGBANGのテヤンとの幸せな結婚生活がにじみ出ている。

【写真】2人目？妊娠説が浮上したミン・ヒョリン

ミン・ヒョリンは10月10日、ソウルの奨忠洞(チャンチュンドン)のホテルで行われた写真家モク・ジョンウクの結婚式に、夫でありBIGBANGのメンバーでもあるテヤン(SOL)とともに出席した。モク・ジョンウクは多くのスターのグラビアを撮影してきた有名フォトグラファーで、この日の結婚式ではBTSのRMが司会を務めるなど、華やかなゲストが集まった。

その中でもひときわ注目を集めたのは、テヤンとミン・ヒョリン夫妻だった。二人は仲睦まじく並んで座り、新郎新婦を心から祝福しながら、参列者たちとも笑顔で挨拶を交わした。結婚7年目を迎えた今も、二人の間には変わらぬ愛情が満ちていた。

この日撮られたミン・ヒョリンは、以前よりふっくらとした印象で、その柔らかな雰囲気が目を引いた。

これを見たネットユーザーからは「幸せが顔に表れている」「結婚してさらにきれいになった」「テヤンが本当によく奥さんを大切にしているみたい」「少し太ったということは、それだけ結婚生活が幸せだという証拠」といった温かい反応が寄せられた。

ミン・ヒョリンとテヤンの縁は2014年にさかのぼる。当時、テヤンのソロ曲『1AM』のミュージックビデオで、ミン・ヒョリンがヒロインとして出演したことがきっかけだった。MVでの濃密な感情演技が現実の恋へと発展し、2015年に熱愛が報じられたことで公式カップルとなった。

二人は2018年2月に結婚式を挙げ、「K-POPを代表するロマンティックカップル」として知られるようになった。2021年には元気な男の子を授かり、親としての新たな人生をスタートさせている。ミン・ヒョリンは現在、女優活動を控えて家庭に専念し、穏やかで安定した日常を送っている。

今回の結婚式で見せた少しふっくらした顔立ちと、変わらぬ美しさ。その姿こそ、幸せな家庭の中で自然に輝く“本当のミン・ヒョリン”であった。

（記事提供=OSEN）

◇SOL プロフィール

1988年5月18日生まれ。本名トン・ヨンベ。韓国芸名「テヤン」。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。ボーカルおよびパフォーマンスのスキルが非常に高く、グループ内ではメインボーカル、メインダンサーを担当している。2015年に自身のソロ曲『1AM』のミュージックビデオに出演した女優ミン・ヒョリンとの熱愛が発覚し、2018年2月に結婚。2021年11月に第1子となる息子が誕生した。

◇ミン・ヒョリン プロフィール

1986年2月5日生まれ。2006年に女性服ブランドのモデルとしてデビュー。2007年5月に歌手デビューし、2009年にはドラマ『トリプル』で主演を務めて女優デビューした。出演作品は多くないが、2011年の映画『サニー 永遠の仲間たち』が大ヒットして広く顔を知られることに。プライベートでは2015年6月にBIGBANG・SOL（テヤン）との熱愛を認め、2018年2月に結婚。2021年11月に長男を出産している。



