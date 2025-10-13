2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¼ý³ÏÎÌ¡¡²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤ËÁ°Ç¯¤è¤êÁý²Ã¤Î¸«¹þ¤ß
¡¡Ãæ¹ñ»Í¹ñÇÀÀ¯¶É¤Ï10Æü¡¢9·î25Æü»þÅÀ¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¿©ÍÑ¤Î¥³¥á¤ÎÍ½ÁÛ¼ý³ÏÎÌ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¬»³¸©¤Ï14Ëü2700¥È¥ó¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê7800¥È¥óÁý¡¢¹áÀî¸©¤Ï4Ëü9900¥È¥ó¤ÇÁ°Ç¯¤è¤ê2900¥È¥ó¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ»Í¹ñÇÀÀ¯¶É¤Ï¡¢ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢10¥¢ー¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¼ýÎÌ¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Á´ÂÎ¤Î¼ý³ÏÎÌÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºîÉÕ¤±ÌÌÀÑ¡Ê¼ç¿©ÍÑ¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¤¬2Ëü8100¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü900¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ë¡¢¹áÀî¸©¤¬1Ëü100¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü330¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¡Ë¡£10¥¢ー¥ëÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½ÁÛ¼ýÎÌ¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Ç508¥¥í¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü12¥¥í¡Ë¡¢¹áÀî¸©¤Ç494¥¥í¡ÊÁ°Ç¯Èæ¡Ü13¥¥í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Öºî¶·»Ø¿ô¡×¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê»ØÉ¸¡Öºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡×¤â½é¤á¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öºî¶·Ã±¼ý»Ø¿ô¡×¤Ï¡¢10¥¢ー¥ëÅö¤¿¤ê¤Î¼ýÎÌ¤ò¡¢Á°Ç¯»º¤Þ¤Ç¤Î²áµî5Ç¯´Ö¤Î¤¦¤ÁºÇ¹â¤ÈºÇÄã¤ò½ü¤¤¤¿3Ç¯´Ö¤ÎÊ¿¶Ñ¼ýÎÌ¤ÎÈæÎ¨¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¡¢²¬»³¸©¡¢¹áÀî¸©¤È¤â¤Ë102¤Ç¤·¤¿¡£