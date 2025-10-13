Âç¿Í¤Î¤¤¤¸¤á¡©35ºÐÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤ÎºÊ¤ÎÆæ¹ÔÆ°¡£45ºÐ¤ÎÉ×¤¬µ¤¤Å¤¤¤¿¡Ö¼«Ê¬¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×
»³Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¡£³ØÀ¸»þÂå¤Ï·Ù»¡´±¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¿ÈÄ¹À©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¸³»ñ³Ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈÌ´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ò½õ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢ÃµÄå¤Î½¤¹Ô¤ËÆþ¤ë¡£ÃµÄå¤ÏÄ´ºº¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë¡¢°ÍÍê¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ëº¤Æñ¤ä¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤¯¡£»³Â¼¤µ¤ó¤ÏÁêÃÌ¤«¤éÄ´ºº¸å¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ÍÍê¿Í¤¬°Â¿´¤·¤ÆÀ¸³è¤·¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÃµÄå¤¬¸«¤¿²ÈÂ²¤Î¾ÓÁü¡×¤È¤·¤Æ»³Â¼¤µ¤ó¤¬Ä´ºº¤·¤¿²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿·Ï¢ºÜ¡ÖÃµÄå¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤Ï¡¢»³Â¼¤µ¤ó¤¬¿´¤Î¥±¥¢¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¤â´Þ¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»öÎã¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Êú¤¨¤ëº¤Æñ¤äÇº¤ß¤ò¤¢¤Ö¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛÎ¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î¿´¤Î¤¢¤êÊý¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤ÏÀ¶ÁÝ²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë45ºÐ¤ÎÍºÀ±¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£10Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤·¤¿10ºÐÇ¯²¼¤ÎºÊ¤¬¡Ö¿¦¾ì¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ºÊ¤¬Î¾¿Æ¤«¤é¤Î°¦¾ð¤Ë¤â·çË³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤¸¤á¤Ë¤âÁø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ä«µ¢¤ê¤ÎÍýÍ³¤Ï¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¼Ú¶â
ÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÊºÊ¤ÈÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¥¥ã¥Ð¾î¤ÈµÒ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢È¾Ç¯¤Ç·ëº§¡£Àì¶È¼çÉØ¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤Ï¡¢²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¡¢9ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤â¼ø¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¾®Ãæ¹â¤È¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤âÄã¤¤¡£À¸³èÇ½ÎÏ¤Ë¤âÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·î30Ëü±ß¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Çã¤¤Êª°ÍÂ¸¾É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ç¯´Ö¤Ç300Ëü±ß¤Î¼Ú¶â¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÏÍºÀ±¤µ¤ó¤ËÆâÌ©¤ÇÊÖºÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢ÍºÀ±¤µ¤ó¤¬Ìë¶Ð¤ÎÆü¤Ë¡¢½Ï½÷¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÊ¤ËÍºÀ±¤µ¤ó¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¤È¼Ú¶â¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢Éüµ¢¤ò´ê¤¦ºÊ¤Ë¡¢¡ÖÃë¤Î»Å»ö¤Ê¤é¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢ºÊ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÊ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅ¨»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«Ä´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ä´ºº¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂç¿Í¤Î¤¤¤¸¤áÄ´ºº¡×¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÖÈÈºá¡×
ºÊ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¼õÉÕ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï¡¢ÌÚ¶âÅÚ¤Î3Æü´Ö¤Ç¤¹¡£9»þ¤«¤é14»þ¤Þ¤Ç¤Î5»þ´Ö¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Âç¿Í¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢ÁÊ¾Ù¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¾Úµò½¸¤á¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃµÄå¤¬Ë½ÎÏ¤Ê¤É¤ÎµÒ´ÑÅª¾Úµò¤ò²¡¤µ¤¨¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Î¤¤¤¸¤á¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢Ë½ÎÏ¡¢Ë½¸À¡¢±¢¸ý¡¢Ìµ»ë¡¢²á½Å¤Ê»Å»ö¤ÎÍ×µá¡¢»Å»ö¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡¢ÊÌ¼¼¤Ç»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ë¡¢¼êÊÁ¤Î²£¼è¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î´³¾Ä¡¢¤ª¶â¤ä»ñ»º¤Îºñ¼è¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö¤¤¤¸¤á¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÈÈºá¡×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¼Ô¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤¦¤Ä¤Ê¤É¤ÇÄ¹´üµÙÍÜ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤«¤é¿ÈÂÎÅª¤Ê¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£¤¤¤¸¤á¤Ï¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò²õ¤¹Ë½ÎÏ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤Ï¤½¤ì¤¬°¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤ËÈó¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤¤Ä¥¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÊ¤Ï½ç½øÎ©¤Æ¤ÆÊª»ö¤ò½èÍý¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢µõ¸ÀÊÊ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÊÂ³°¤ì¤ÆÍÆ»Ñ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤¤¤¸¤á¤Ë¤è¤ê¼«»¦Ì¤¿ë¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤¤¤¸¤á¤ÎÍÌµ¤òÄ´¤Ù¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ä´ºº¤Ï¿¦¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤äºÊ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ°¤ÇÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ºÊ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÄ¹160Ñ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¼êÂ¤¬Ä¹¤¯Á´ÂÎÅª¤Ë¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¶»¤¬Âç¤¤¤¡£
ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤ÏÍÆ»ÑÃ¼Îï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Î²Ô¤®Æ¬¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£9»þ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤È¡¢ºÊ¤Ï¼õÉÕ¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤éºÂ¤Ã¤Æ¡¢µÒ¤Î±þÂÐ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ°÷¤Ï¡¢¼õÉÕ¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú¤ò¤«¤¶¤·¤ÆÆþ´Û¤·¤Þ¤¹¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢ºÊÌÜÅö¤Æ¤Î¹âÎð¤ÎÃËÀ¤¬¶¥¤¦¤è¤¦¤ËºÊ¤ËÀ¤´ÖÏÃ¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¼õÉÕ¤Ë¤Ï½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤â¤¦1¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¿Í¤ÏPC¤Ë²¿¤«¤òÆþÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ±þÂÐ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤Ï¼õÉÕ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤ª¤½¤é¤¯²áµî¤Ë²¿¤«¼ºÇÔ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µÒ¤ÎÎ®¤ì¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºÊ¤¬²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢½÷À¤¬¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¡×¤ÈºÊ¤òÀ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¼þ¤ê¤ÎÁÝ½ü¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢ºÊ¤¬²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤«¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤è¤êÂçÊÑ¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î½÷À¤Ë°°Õ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·ºÊ¤Î¿´¤Ë¥Á¥¯¤ê¤È²¿¤«¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ÜÀßÄ¹¤é¤·¤¿Í¤¬11»þ¤´¤í¤ËÍè¤Æ¡¢½÷À¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡×¤ÈÀ¼¤¬¤±¤·¡¢2¿Í¤Ï¶ÈÌ³¾å¤ÎÊó¹ð¤½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Öº£Æü¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡ª¡¡¸µµ¤¡©¡×¤È»Ò¶¡¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë¥è¥¬¤Î¥¯¥é¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¼õÉÕ¤Î½÷À¤Ë¤ÏÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ºÊ¤Î¤³¤È¤ÏÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤á¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÅö¤ÎºÊ¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
14»þ¤ËÂà¶Ð¤·¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°²È¤Ëµ¢Âð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë¤ÎÆ°¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤òÍºÀ±¤µ¤ó¤ËÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÏÁÛÄêÆâ¤Ç¤¹¡×¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌë¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÍè½µ¤ÎÅÚÆü¤ËºÊ¤òÅ°ÄìÅª¤ËÈø¹Ô¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈºÆÅÙ°ÍÍê¤¬¡£
ºÆ¤Ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¡¢°ÍÍê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Íè½µËö¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ËºÊ¤¬¡Ö»Å»ö¤À¤«¤é¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¼¤â3¿Í¤Ç¹Ô¤¯¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÆü¤Î½Ð¶Ð¤òÃÇ¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈºÊ¤Ï¡È¥Ñ¥Ñ¤Ï¼Ò²ñ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤âÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¡É¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÀâÆÀ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Èµã¤¯¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤¢¤ë¤È»×¤¤¡¢Ä´¤Ù¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Åìµþ±Ø¤ÇÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿Áê¼ê¤Ï¡Ä
¤½¤·¤Æ¡¢10Æü¸å¡¢ÍºÀ±¤µ¤ó¤Î²È¤ÎÁ°¤Ç¡¢Ä¥¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£Ãë12»þ¤ËÍºÀ±¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤¬¼Ö¤Ç½Ð¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åö¤ÎºÊ¤Ï13»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ±Ø¤Ç¶»ÈÄ¤¬¸ü¤¤¥¤¥±¥á¥óÃËÀ¤ÈÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡£ºÊ¤Ï¼«¤éÏÓ¤òÍí¤á¡¢ÃËÀ¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤ËÕ»¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÈÃËÀ¤Ï¶äºÂÊý¸þ¤ËÊâ¤¤¤Æ¹Ô¤¡¢±Ç²è´Û¤Ø¡£ÏÃÂêºî¤òÃËÀ¤Ï¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÊ¤ÏËÁÆ¬¤«¤é½Ï¿ç¡£±Ç²è¤¬½ª¤ï¤ë¤ÈÃËÀ¤ÏÉÔµ¡·ù¤ò±£¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿Å¹¤ËÆþ¤ê¿©»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï2¸ý¤Û¤É¿©¤Ù¤¿¤À¤±¤Ç»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤Ï¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤¬°¤¯¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤ò»¡¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë±Û¤·¤ËÃËÀ¤ÎÏÓ¤ò·Ú¤¯¤µ¤¹¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞËË¤òÉï¤Ç¤ë¤ÈÃËÀ¤Ïµ¡·ù¤òÄ¾¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»öÂå¤ÏºÊ¤¬²ñ·×¤·¡¢¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤êòôÃ«±Ø¤Ç²¼¼Ö¡£¾®åºÎï¤Ê¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
2»þ´Ö¸å¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÊý¤¬ºÊ¤ËÌ´Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¡£ºÊ¤Ï½é¤á¤ÆËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃËÀ¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î²¼Ãå¤ÎÃæ¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤â»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤âÃËÀ¤ÎÂÀ¤â¤â¤Ë¼ê¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÊ¤ÈÃËÀ¤Ï22»þ¤ËÃÏ¸µ¤Î±Ø¤Ç²¼¼Ö¤¹¤ë¤È¡¢°§»¢¤â¤»¤º¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²È¤Ø¡£ÃËÀ¤Ï±Ø¤«¤é¥Ð¥¹¤Ç½»Âð³¹¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢°ì¸Í·ú¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê²È¤Ëµ¢Âð¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½»¥¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤â´ûº§¼Ô¤ÇÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤ËºÊ»Ò¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¾å¤òÍºÀ±¤µ¤ó¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢Éâµ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¸¢¤ò¼è¤êÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
Êó¹ð¤ÎÆü¡¢¿¿¤ÃÀÄ¤Ê´é¤Ç¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¾Úµò¤ò¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Ê¤¬¤éµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿Æ¸¢¤ò¼è¤êÎ¥º§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¥º§¤·¤¿¤éºÊ¤ÏÏ©Æ¬¤ËÌÂ¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÍßË¾¤ËÇ¤¤»¤ë¤Þ¤Þ¡¢Å·¿¿à¥Ì¡¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢»ä¤ÏÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¾É¤ä¤³¤ÎÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸À¤ÇºÊ¤Î¿´¤ÎÉÂ¤òµ¿¤¤¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¡¢Ã¯¤«¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¶¯¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ2½µ´ÖÌÜ¤ËÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ëÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤È¤Î´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤«¤é¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤¤¤¸¤á¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼õ¤±¤¿¿´¤Î½ý¤¬¤¢¤ë¡£ÍºÀ±¤µ¤ó¤ÏÉâµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âºÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²áÅÙ¤ÊÇã¤¤Êª¤ä¡¢¤³¤ÎÉâµ¤¤â¿´¤ÎÉÂ¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÏÎà¤Þ¤ì¤Ê¤ëÍÆ»Ñ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÇÆüÃæ¤ß¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ä¤âÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ë«¤á¤é¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÍºÀ±¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ê¤é¡¢¤ªÅ¹¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ªÃë¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤³¤Ç¤â¡Ö»Å»ö¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í°·¤¤¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤É¤¦¤»¤¢¤Ê¤¿¤Ï´é¤À¤±¤À¤è¡×¤È¤¤¤¦ÂÖÅÙ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢½ý¤Ä¤¯¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÍºÀ±¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÖºÊ¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡×²È»ö¤â°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤ÏºÊ¤ÎÄ¹½ê¤Ï¡ÖÍÆ»Ñ¤À¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Éâµ¤¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Â¤ÏµÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ë±þ¤¸¤ë»öÎã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»×¹Í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ï¡×¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¤â¤Î
ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢»ä¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Á´¤Æ¤Î¤Ä¤¸¤Ä¤Þ¤¬¹ç¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ä¤Ä¡¢30Ê¬ÄøÅÙÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª°ÍÂ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬ÈèÏ«¤È²ÃÎð¤ÇÃËÀµ¡Ç½¤¬¿ê¤¨¡¢É×ÉØÀ¸³è¤¬»ý¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÊ¤Ï»ä¤¬È¿±þ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡È»ä¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡©¡É¤Èµã¤¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤·¤Ä¤³¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÅÜÌÄ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Á´¤¯µá¤á¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢ºÊ¤Ë¾Úµò¤ò¸«¤»¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤éËÍ¤ÈÌ¼¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢»Å»ö¤ò¼¤á¡¢¤½¤·¤ÆÀº¿À²Ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£ºÊ¤Ï¤½¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤íPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ÈÅêÌô¼£ÎÅ¤Ç²þÁ±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÍºÀ±¤µ¤ó¤ÏÀº¿À²Ê°å¤ÈÎ×¾²¿´Íý»Î¤«¤é¡Ö±üÍÍ¤Ë²È»ö¤ò¶µ¤¨¡¢Ìò³ä¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¡¢¼Â¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÖµ¯ÉÔÁ´¤Î¼£ÎÅ¤È¡¢Ìë¶Ð¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É¤ÎÀ¸³è²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍºÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹û¤ì¤¿¼å¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éâµ¤¤Î¾Úµò¤ò¸«¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ë¤Î¤ÏÊÂÂçÄñ¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¤Ã¤È¤³¤ì¤«¤éËÜÅö¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤¤¤¤Æü¾ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
