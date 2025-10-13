½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡Ö½÷À¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ò²þ³×¡¢²þÁ±¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÎÏ¡×
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢À¤³¦½÷À¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î³«²ñ¼°¤Ç´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£»ä¤ÏÀèÆü¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÄóµ¯¤·¡¢¿Í´ÖÀ¤ÎÂº½Å¤òÄó¾§¤·¡¢¤è¤ê¸øÀµ¤«¤Ä¹çÍýÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÂÎ·Ï¤ò²þ³×¡¢²þÁ±¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï½÷À¤¬»þÂå¤ÎÀÕÇ¤¤òÃ´¤¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¿¼¤¯´ØÍ¿¤·¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹ñÏ¢¤¬Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¡¢È¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¤Î½÷À¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë°ìÁØÇÛÎ¸¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î½÷À¤Î¤¿¤á¤ËÉý¹¤¤¶¨ÎÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¸òÎ®¤äÁê¸ß³Ø½¬¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¿¼¤á¡¢³èÎÏ¤¢¤ë¶¦Æ±ÈË±É¤Î¶ÉÌÌ·ÁÀ®¤ò¿ä¿Ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£