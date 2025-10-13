「総菜の品ぞろえが多い」「お魚がおいしいから毎日来ます」「なかなか買えないものが買える」などと利用客が絶賛。買い物は“まるで宝探し!?”静岡の超ローカルスーパー「スーパーカネハチ」の魅力に迫ります。



元々は醤油の行商から始まり、その後、吉田町にスーパーをオープンさせ、2025年で創業76年となる「スーパーカネハチ」。その後、島田市や牧之原市にも拡大し、いまでは県内に5店舗を展開しています。





その駐車場を見ると平日でも車がいっぱい。客が押し寄せる「カネハチ」の魅力を聞くと…、（利用客）「変わったものも多いので、ついつい長居をしてしまう」「他のお店では置いてないような調味料がある。おいしいものがいっぱいある。」他のスーパーでは見かけない珍しい香辛料や、とっても辛そうなデスソース。さらに味噌は棚いっぱいに驚きの品ぞろえ。まるでセレクトショップのようなこだわりを感じるラインナップですが、その理由を社長に聞いてみると…（スーパーカネハチ 髙橋敏八 社長）「カネハチに入る前にデパートに勤務しておりまして、地域のスーパーでもハイクオリティな食品、菓子、雑貨類を販売できないかと常に考えていた。宝探しのような感じで商品を見て回ってもらえる、1時間でも2時間でも商品見て選んでもらえる。」カネハチの驚きの品揃えの秘密は社長のこだわりから生まれた賜物たったのです。その思いは利用客にもしっかり届いているようで…（利用客）「きょうは友達の家にいくので、手土産になるようなデザートを持っていこうかと。（Q.手土産をスーパーで買うイメージがないが…）そうですね、普通のスーパーだとよくあるものしかないが、こちらは地産地消のデザートも多い。ちょっと足を伸ばして（買いに来る。）」中でも人気なのがこちら。吉田町にある仙豆珈琲のプリン。ブリュレされた表面に濃厚なカスタードがたまらないと大好評。さらに地元食材へのこだわりは半端なく、専用のコーナーをつくり、社長が厳選した商品を並べているのです。特にこちらのハチミツは社長もお気に入りで、すべて手作業で作られ、濃さにとことんこだわったというハチミツはリピーターも多いそうです。さらに商品を見つけるために社長自ら全国を探し回るといいます。この日も、その姿は東京にありました。（スーパーカネハチ 髙橋敏八 社長）「実際に取引先と会話して聞いた方が商品の良さが伝わるっていうか、相手もその方が取り引きしがいがある。」社長がむかったのは265社の商品が並ぶ「オーガニックエキスポ」。日本のみならず海外の商品も並びます。様々な商品を見て回りその中で社長が注目したのはなんと化粧品!?（スーパーカネハチ 髙橋敏八 社長）「まず自分で試して、（Q.スーパーで化粧品ですか？）食品以外にも興味がある人が多い。私自身が興味がある。60近いのでシミがすごい気になり始めて。」他にも、新たな商品との出会いを求めて各ブースをまわり、その品質を直接確かめます。こうした、社長自らが足を運び商品を選ぶこだわりが、客の高い満足度へとつながっているのです。2024年の展示会がきっかけで導入したというのがこちらのクラフトコーラ。（スーパーカネハチ 髙橋敏八 社長）「日本酒で有名な八海山、甘酒の麹を使ったクラフトコーラ。少しずつ定期的に買ってくれるお客さんがいるリピート商品のひとつになった。」さらに社長のこだわりは生鮮食品にも。（スーパーカネハチ 髙橋敏八 社長）「青森の農家から直接買い付けて、持ってきてもらっているりんご。農園を見学してそれで契約をさせてもらった。」それは客にも伝わっているようで…（利用客）「野菜も新鮮でおいしいので、買いに来ています。」さらに総菜にも力を入れています。実はカネハチ、総菜の売り上げがすさまじいのです。一般的なスーパーの総菜は売上構成比10％ほどですが、カネハチは脅威の22％。そのため総菜コーナーには常に多くの人の姿が…。（利用客）「総菜の品ぞろえが多い。」「作ったものがおいしい。まぐろ煮とか、ひじき煮や大根の切干煮などよく買っていきます。」「マグロの煮物がおいしかった。脂がのってて。」大きな鍋で炊き上げる人気のまぐろ煮は希少部位の頭肉を使っていて、売り切れ必至の一品です。さらには、具材を混ぜ込み絶妙なにぎり加減で作られるおにぎりは種類も豊富で一口目からおいしいと大評判。大きな具が特徴のポテトサラダも食べ応えがあると大人気。そして弁当は物価高騰が続く中でもなんと500円以下で買えるとあり、これを目当てに来る人も多いんだとか。さらに人気のコーナーはこちらにも！なんとパンも毎朝、店内で焼き上げているのです。中でも人気なのがホテルブレッド（利用客）「甘みもあるし、やわらかくてとってもおいしい。」社長のこだわりが詰まったスーパーの域を超えたローカルスーパー「スーパーカネハチ」。新しい出会いを求めて一度、訪れてみてはいかがですか？