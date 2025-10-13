¿Üºê»Ô¤ÎÇ³ÎÁÍÑ¤ÎÃº¤ò¤Ä¤¯¤ë¹©¾ì¤Ç²ÐºÒ ¹©¾ì¤ÎÊÉÌÌ¤Ê¤É¤ò¾Æ¤¯¤¬²ø²æ¿Í¤Ê¤·¡Ú¹âÃÎ¡Û
Ç³ÎÁÍÑ¤ÎÃº¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¿Üºê»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç10·î12Æü¤«¤é13Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÃº¤Î¸¶ÎÁ¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿Üºê»Ô¾åÊ¬¤Î¿ÜºêÇ³ÎÁÍ¸Â²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸áÁ°6»þº¢¡¢¹©¾ìÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸Ç·ÁÇ³ÎÁ¥ª¥¬¥é¥¤¥È¤Î¸¶ÎÁ¤¬Ç³¤¨¤Æ³¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ø·¸¼Ô¤¬¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¡¢²Ð¤ÎÊ´¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¤·¤¿¤¢¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸¶ÎÁ¤Ï12Æü¸áÁ°8»þº¢¡¢³øßÖ¤ì¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅ´À½¤ÎÂæ¼Ö¤ËºÜ¤»¤Æ¹©¾ìÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢13Æü¸áÁ°6»þº¢¤Þ¤Ç¹©¾ì¤ÏÌµ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²Ð¤Ï¸¶ÎÁ¤ÈÅ´¹ü¥È¥¿¥óÄ¥¤êÊ¿²°·ú¤Æ¤Î¹©¾ì¤ÎÊÉ¤Î°ìÉôÌó30Ê¿Êý㍍¤ò¾Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤Æ¾Ü¤·¤¤½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£