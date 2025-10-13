大阪・関西万博が閉幕を迎える13日、大阪府・吉村洋文知事がカンテレ「newsランナー」に生出演し、思いを語った。

万博会場に設置されたサテライトスタジオからの放送。吉村氏を見ようと集ったギャラリーに手を振り「ありがとう」と登場した。184日間の会期を終える心境を問われ、「少し寂しい気持ちですね。もうこの会場に来れないのかと思うと少し寂しい気持ちですけど、これだけ多くの人が来てくれてうれしいし、万博やってよかったなあと思う」と語った。

「いろんな思いがこみ上げてくると思います」との呼びかけには2度うなずき、「そうですね…開幕からいろんな人と出会って…楽しい万博でしたね。走馬灯のようにいろんな記憶が駆け巡ります」と感慨深げに語った。

「ちょっとウルウル来てませんか？」とつっこまれ、「そうですね。誘致の時代からでしたから。7、8年前から関わってきたので…」と感無量の表情で、「大阪、関西の皆さんが“万博やったらええやんか”と言ってくださったこと…これがなかったら、僕は絶対にできなかったと思うので大阪、関西の方に感謝ですね」と力を込めていた。