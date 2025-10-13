¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£µ¡ó°Â¤Ç£¶ÆüÂ³Íî¡¢£Å£Ö»ö¸Î¤Î¾®ÊÆ£µ¡¥£·¡ó²¼Íî
¡¡½µÌÀ¤±£±£³Æü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£°£°¡¥£¸£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£µ£²¡ó¡Ë°Â¤Î£²£µ£¸£¸£¹¡¥£´£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤È£¶ÆüÂ³Íî¤·¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤â£±£³£µ¡¥£·£¸¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£´£µ¡ó¡Ë°Â¤Î£¹£²£²£²¡¥£µ£´¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂ³Íî¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£¹·î£¸Æü°ÊÍè¡¢Ìó£±¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£´£¹£°£³²¯£¶£µ£µ£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£¹Ãû£¶£°£±£³²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¡Ê£±£°Æü¤Ï£³£³£³£·²¯£³£¶£·£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£º£Ç¯£²ÈÖÌÜ¤ÎÂç¤¤µ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯²óÈò¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£ÊÆÃæÂÐÎ©¤Î·ã²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£±£°Æü¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¤·¡¢£±£±·î£±Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎÍ¢½ÐÉÊ¤Ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¡¢Á´¤Æ¤Î½ÅÍ×¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤ËÂÐÃæÍ¢½Ðµ¬À©¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Ï£±£²Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬Ãæ¹ñÀ½ÉÊ¤Ë£±£°£°¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢É¬¤ºÁê±þ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿£¹·î¤ÎÃæ¹ñËÇ°×Åý·×¤Ï¡¢Í¢½ÐÆþ¤¬ÂçÉý¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥´¶¤¹¤ëÇã¤¤¤Ï¸ÂÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¼ÃÍ¤òÃ¡¤¯¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤Ê¤É¤Ç¡¢»Ø¿ô¤Ï°ú¤±¤Ë¤«¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï°ì»þ£³¡¥£¶¡ó°Â¤È²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¼õÂ÷µ¡´Ø¡Ê£Ã£Ò£Ï¡Ë¤Ê¤ÉÁÏÌô»Ù±ç´ØÏ¢¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¿·Ìô³«È¯¡Ê£²£³£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£¹¡ó°Â¡¢ÌôÌÀÀ¸Êªµ»½Ñ¡Ê£²£²£¶£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£¸¡ó°Â¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÊÆ¾å±¡¤ÏÀè½µ¡¢Ãæ¹ñ¤Î°ìÉô¥Ð¥¤¥ª´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢ÊÆÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤¬»ñ¶âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤ëË¡°Æ¤ò²Ä·è¡£ÊÆ¹ñ¤Ç£Ã£Ò£Ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎµÕÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È·üÇ°¤µ¤ì¤¿¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¼âÌôÌÀ¹¯ÆÁ¤äÌôÌÀÀ¸Êª¤Ê¤É¤¬Ä´ººÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¶½£Å£Ö¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë´ØÏ¢¤â°Â¤¤¡£¾®ÊÆ½¸ÃÄ¡Ê£±£¸£±£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£·¡ó¡¢±¶Íè½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¶£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£´¡¥£±¡ó¡¢ÍýÁÛµ¥¼Ö¡Ê£²£°£±£µ¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£µ¡ó¡¢Þ¶¹¾Îí¥Û¥¦²Êµ»¡Ê£¹£¸£¶£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¤º¤Ä²¼Íî¤·¤¿¡£¾®ÊÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±¼ÒÀ½£Å£Ö¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÇä¤êºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¥»¥¯¥¿¡¼¤â¤µ¤¨¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñÊ¿°ÂÊÝ¸±¡Ê£²£³£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó°Â¡¢¿·²Ú¿Í¼÷ÊÝ¸±¡Ê£±£³£³£¶¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈÃæ¹ñ¿ÍÌ±ºâ»ºÊÝ¸±¡Ê£²£³£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ£²¡¥£µ¡ó°Â¡¢¸ò¶ä¹ñºÝ£È£Ä¡Ê£³£³£²£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£·¡ó°Â¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¶âÍ»¡Ê£³£¹£°£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£µ¡ó°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¸÷³ØÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Î½Ø±§¸÷³Ø²Êµ»¡Ê£²£³£¸£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£µ¡ó°Â¡££¹·î¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥óÍÑ¥ì¥ó¥º½Ð²Ù¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£±¡¥£°¡ó¸º¤È¤Ê¤ê¡¢£µ¥«·îÏ¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â·ùµ¤¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¾ÌÌ¡¢»º¶â¥»¥¯¥¿¡¼¤ÏµÞ¿¡£ÀÖÊöµÈÎ´²«¶â¹Û¶È¡Ê£¶£¶£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£³¡ó¡¢»ç¶â²«¶â¹ñºÝ¡Ê£²£²£µ£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£²¡ó¡¢»³Åì²«¶â¹Û¶È¡Ê£±£·£¸£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£±¡ó¡¢ÎîÊõ²«¶â¡Ê£³£³£³£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£±¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤âÂ³Íî¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£°¡¥£±£¹¡ó°Â¤Î£³£¸£¸£¹¡¥£µ£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤¬°Â¤¤¡£°åÌô¡¢ÉÔÆ°»º¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é´ØÏ¢¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸ø±×¡¢ÊÝ¸±¡¦¾Ú·ô¤Ê¤É¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¶ä¹Ô¤Ï¹â¤¤¡£È¾Æ³ÂÎ¡¢»º¶â¡¦¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤âÇã¤ï¤ì¤¿¡£
