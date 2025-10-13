CEATEC ¤¢¤¹¡Ê14Æü¡Ë³«Ëë¡¡¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡¡AI¡¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ç¡È¼Ò²ñÌäÂê¡É²ò·èÌÜ»Ø¤¹¡¡¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡¦¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¡¦È©¤ò²òÀÏ¥±¥¢ÊýË¡¤Î¿ÇÃÇ¤â
¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¡¢¤¢¤¹³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£º£²óÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢AI¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡È¼Ò²ñÌäÂê¡É¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ÈÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡É¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ë¡¢¹â¤µ1.6¥á¡¼¥È¥ë¡ªÄ¶Æñ´Ø¥Ð¥ó¥«¡¼¤Î¹¶Î¬¤òAI¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
µ¼Ô
¡Ö¤¢¤¹³«Ëë¤¹¤ëCEATEC¡£º£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢AI¤äµ»½Ñ¤¬¤É¤¦¼Ò²ñÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Î¤«¡©¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÅ¸¼¨¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÈÄ¶¥ê¥¢¥ë¡É¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¡£
Åì³¤Âç³Ø¡¡¾®ºä¿òÇ· ½Ú¶µ¼ø
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÊú¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£¼ó¤¬¤¹¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¿¤Óµã¤½Ð¤»¤Ð¡¢¤¢¤ä¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢µã¤»ß¤à¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¤à¤Ä¤Î¸ò´¹¤âÉ¬Í×¡£
Åì³¤Âç³Ø¡¡¾®ºä¿òÇ· ½Ú¶µ¼ø
¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï1¿Í¤¸¤ãÌµÍý¤À¤è¤Í¡Ù¤È¡¢¡È°éµÙ¼è¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦¼Ò²ñºî¤ê¤È¤«¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡×
µÒ¤Ë¤è¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡¢¡È¥«¥¹¥Ï¥éÂÐºö¡É¡£¥«¥á¥éÉÕ¤¤Î¡ÖAI¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤¬¡ÈNG¥ï¡¼¥É¡É¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡Ä
µÒ
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÕÇ¤¼Ô¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡©¡×
²èÁü¤ä²»À¼¤¬¼«Æ°Åª¤ËµÏ¿¤µ¤ì¡¢¾å»Ê¤äÃç´Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È²½¾ÑÉÊ¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¤É¤ì¤ò»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬È©¤Î¾õÂÖ¤ò°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç²òÀÏ¡£
RNA¶¦ÁÏ¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡Ê²Ö²¦¡Ë µÆÃÓ¾Í¤µ¤ó
¡ÖÆÃ¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÍð¤ì¤È¤«¤Ç½á¤¤¤È¤«¥Ð¥ê¥¢¤¬Äã²¼¤·¤¬¤Á¤ÊÈ©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡ÖÌÓ·ê¡×¤ä¡Ö¥Ù¥¿¤Ä¤¡×¤Ê¤É¡¢¥±¥¢¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤¬Âç¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
810¤Î´ë¶È¤äÂç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ëCEATEC¡£¤¢¤¹¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢4Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£