【Samantha Thavasa Petit Choice】秋の新作♡

Samantha Thavasa Petit Choice（サマンサタバサプチチョイス）から、秋の新作コレクションが登場。お花やハートをあしらった上品かわいい「サイドブローチシリーズ」や、機能美が光る「シンプルシリーズ」など、毎日のスタイルに華を添えるラインナップが揃いました。さらに、ふわふわ感がたまらない「キルティングファーバッグ」も発売。大人の女性にぴったりな秋小物をチェックして♡

お花とハートがきらめく「サイドブローチシリーズ」



サイドブローチシリーズ

上品さと甘さを両立した「サイドブローチシリーズ」は、オフホワイト・ピンク・ダルブルー・ラベンダーの4色展開。

長財布（26,400円）や折財布（23,100円）、マルチケース（15,400円）が揃います。

お花やハート、パールを組み合わせたモチーフがベルト部分にあしらわれ、まるでアクセサリーのような華やかさ。優しいパステルカラーが秋の装いに映えるデザインです。

シンプルに魅せる大人ライン＆ふわもこバッグも♡



シンプルシリーズ

キルティングファーバッグ

シンプルハンドバッグ

落ち着いたトーンが魅力の「シンプルシリーズ」は、ブラックやピンクベージュなどの上品カラーが揃い、折財布（22,000円）や長財布（24,200円）など、すっきりスリムなフォルムが特徴。

さらに、ふわふわエコファーを使用した「キルティングファーバッグ」（19,800円）やシンプルハンドバッグ（24,200円）も登場。

セットのハート型チャームが愛らしく、ぬいぐるみチャームなどをつけて自分好みにアレンジできます。

秋コーデを彩る上品かわいいアイテムをチェック♡



秋の装いにぴったりなSamantha Thavasa Petit Choiceの新作は、シンプルさの中に“かわいさ”を忘れない絶妙なバランスが魅力。

デイリーにも特別な日にも使えるデザインで、自分らしさを引き立ててくれます。オンラインショップではすでに販売中なので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♪