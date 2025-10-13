「ちいかわベーカリー」秋限定パンが発売前から話題！ “黒猫姿”に「食べるのがもったいないぐらい可愛い」と反響
東京・原宿にある「ちいかわベーカリー」は、10月14日（火）から11月3日（月)までの間、秋限定の新商品を発売する。発売に先駆け、新商品のラインナップが公開されると、SNSでは「かわいすぎる」「食べるのがもったいないぐらい可愛い」「ドリンクも新フレーバーも楽しみ」「こんなかわいいの出るって聞いてないよ〜」など発売前から多くの反響が集まった。
【写真】黒猫姿のハチワレ＆うさぎもかわいすぎる！ 新商品一覧
■秋の味覚を使ったフィナンシェ＆ドリンクも
今回発売されるのは、黒猫姿に変身した、ちいかわ、ハチワレ、うさぎの秋限定のパン。「ちいかわパン（黒猫）」は栗あん、「ハチワレパン（黒猫）」はほうじ茶クリーム、「うさぎパン（黒猫）」はかぼちゃあんがつまっており、この時期だけの味わいが楽しめる。
また、ちいかわ、ハチワレ、うさぎのかわいらしい笑顔を模したフィナンシェを、かぼちゃ味の秋限定バージョンで用意。
さらにテイクアウトドリンクは、秋ぶどうの華やかな甘みとやさしい酸味が感じられる「ぶどうドリンク」と「ヨーグルトぶどう」がラインナップ。ハロウィン気分を盛り上げる、さまざまな商品が並ぶ。
