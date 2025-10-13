¡Ö¿©»ö¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ä¡×69ºÐ¸µÁÄ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥àÂ¾å¤²½ÀÆðá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÊªµÄ¡Ö¹Ôµ·¤¬¡Ä¡×¡Ö·¤Ã¦¤¬¤Ê¤¤ã¡×
¡¡¸µÁÄ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò(69)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¿©»öÃæ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÊªµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ²¬»³¤ÇÀ¾Âç»û´Ñ²»±¡¤ÎÊôÇ¼¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Çµ¢¾Ê¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤È¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤¿»ÖÊæÈþ¤Ï¡Ö¤½¤³¡¢»£¤ë¤«¡¼¡¼¡ª¡ª¾Ð¡×¡Ö²ñ¤â½ª¤ï¤ê¤Ë¶á¤Å¤¡¢¡¢ºÇ¶á¶Ã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤Ë¡©¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤«¤é ¤³¤ì¤ä¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤È¡¢Â¤ò¾å¤²¡¢´é¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥êÉÕ¤±¤¿½ÀÆð¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÊþÍ§¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ»êÊ¡¡ª»êÊ¡¡ª»êÊ¡¡ª¡×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤Ç¤â¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Ç¤¤½¤¦¡×¡Ö½ÀÆðÀÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¤ÃÃ¤¨¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡Ö¿©»ö¤òÁ°¤Ë·¤Íú¤¤¤¿¤Þ¤Þ¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¿©»ö¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¹Ôµ·¤¬°¤¤¡×¡Ö·¤Ã¦¤¬¤Ê¤¤ã¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡»ÖÊæÈþ¤Ï1972Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤Ç¸Î¡¦ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¼çºË¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥Ö¡×¤Ë¹ç³Ê¡£73Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ö¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É²ç¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ô¡¹¤Î±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£86Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¿Æ»Ò¥²¡¼¥à¡×(TBS)¤Ç²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤ÈÎø¿Í¤ò±é¤¸¡¢87Ç¯¤Ë·ëº§¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¡¦µ´ÌµÎ¤¤Þ¤ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£