「プライベート写真みたい」と反響

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」で、ヒロイン・トキを演じる郄石あかりが狃妨性瓩硫搬殴轡腑奪箸鮓開して話題になっている。

没落士族・松野家の娘・トキは貧乏脱出のためお見合いに臨み、2度目で成就。銀二郎（寛一郎）を婿に迎えた。1度目が破談になったのは、父・司之介（岡部たかし）と祖父・勘右衛門（小日向文世）の武士へのこだわりが原因。そのため娘を思う司之介が髷（まげ）を落として猴遒蘇霄圻瓩砲覆辰浸僂注目を集めた。

郄石はインスタグラムに「無事に祝言をあげることができました。松野家、雨清水家、おトキの大切な人たちです」と投稿。祖父、父と母・フミ（池脇千鶴）、親戚の雨清水傳（堤真一）、妻タエ（北川景子）に囲まれて笑顔のオフショットを添えた。

ファンからは「貴重すぎるオフショ！！プライベート写真みたい！いい写真です！」「めちゃくちゃ笑顔素敵なお写真。落武者にどうしても笑ってしまいます」「落武者父上、優しい母上、厳格且つ孫にメロメロお祖父様、タエさん、傳様、みんなみんな良き家族ですねー」「お父さんの落ち武者頭にしか目がいかない…」など反響が相次いでいる。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。



