いよいよ15日にクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）が始まります。パ・リーグ連覇を飾ったソフトバンクは、2年連続の日本シリーズ進出へ意気込んでいます。今回の「もっとホークス」では現在のCSが始まった2007年以降のファイナルSにまつわる記録について、ソフトバンクに関するものを中心にいろいろ取り上げてみました。

ソフトバンクは過去のCSでファイナルSに12度出場し、12球団最多の8度日本シリーズに進出した。レギュラーシーズン1位でファイナルSに臨んだ7度のうち、日本シリーズに勝ち上がったのは6度で「突破率」は85・7％。逃したのは3位のロッテに下克上を許した2010年だけだ。

パ・リーグで1位チームがファイナルSを制したのは18度のうち15度で83・3％、セ・リーグは17回中13度で76・5％（20年のセ・リーグCSは中止）。両リーグ合計だと80％になる。ホークスは10年や前身のプレーオフでシーズン1位ながら敗れた04、05年もあるが、高確率で日本シリーズに駒を進めている。

そしてソフトバンクは1位でファイナルSに進出した場合、17年の第3戦から昨年の第3戦まで8連勝中だ（08年に導入されたアドバンテージの1勝は除く。20年のパ・リーグはアドバンテージも入れて3戦先勝のファイナルSのみ）。

17年は3位から勝ち上がった楽天と対戦。第1、2戦と1点差で連敗し、アドバンテージ分も含めて先行を許した。第3戦は試合前の円陣で工藤公康監督が「今日からばかになって盛り上げていこう！ 絶対勝つぞ！」と声を張り上げ、同点の8回に「何とかしたいと思った」という中村晃の決勝2ランが飛び出し、7―5で接戦を制した。以降は勢いに乗って3連勝で決着。第1戦から4試合連続本塁打の内川聖一がCSの最優秀選手（MVP）に選出された。20年はロッテに2連勝、昨年は日本ハムに3連勝と圧倒。今年の戦いはどうか。

第1戦にも注目したい。ソフトバンクが1位で進出した7例のうち、初戦を落としたのは先述した10年と17年の2例のみ。初戦に勝てば全て日本シリーズに進んでいる。

ただし、1位チームが初戦を勝てば突破率100％というのは、過去14例あるパ・リーグ全体でも同じ。むしろ1位チームが初戦を落とした4例のうち、勝ち抜いたのは17年のソフトバンクだけ…突破率25％というのが怖い。セ・リーグを見ても、1位チームの初戦勝利は10例あるが、敗退したのは第2戦からDeNAに4連敗を喫した17年の広島だけだ。

1位チームにとってのファイナルSは、レギュラーシーズン後の休養明けのホーム開催。実戦感覚などの難しさはあるものの、1勝のアドバンテージがあるので初戦に勝てば2勝差がつく。先発ローテーションにも余裕があり、ルール上引き分けは勝ちに等しい。初戦の勝利はチームをさらに乗せるだけに、ぜひとも手にしたい。

ところでソフトバンクと同じ「1位で進出したCSファイナルSで8連勝中」というチームがもう一つある。セ・リーグのヤクルトだ。15年の第2戦から巨人に3連勝すると21年は巨人に2勝1分け、22年は阪神に3連勝で制した。ここ数年はレギュラーシーズン下位に低迷しているが、伝統的に短期決戦に強いチームと言えそうだ。