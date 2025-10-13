µð¿Í¡¦¼ãÎÓ³Ú¿Í¡¡¤«¤Ä¤ÆÌîµå¤è¤ê¤âÇ®Ãæ¤·¤¿¡È¥¥ó¥Ü¡¼¥ë°¦¡É·ãÇò
¡¡µð¿Í¤Î¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¡Ê27¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦55¡¢ÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤Î¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥ÈÇ®¥±¥Ä¾ðÊó¡×¤ËVTR½Ð±é¡£ËÌ³¤Æ»¡¦ÇòÏ·Ä®¤Ç¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Ã¤¿¾®³ØÀ¸»þÂå¤ËÌîµå¤è¤ê¤âÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÂÎ°é¡×¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¼ãÎÓ¤Ï¡Ö¥¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ó¥Ü¡¼¥ë¤È¤Ï¼ç¤Ë¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä¾·Â122¥»¥ó¥Á¡¢½Å¤µ1¥¥í¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥ë¡¼¥ó¾õ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¾²¤ËÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£
¡¡ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤ä²¤½£¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÃË»Ò¤¬Í¥¾¡¡¢½÷»Ò¤¬½àÍ¥¾¡¤ÈÆüËÜ¤Ï¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¼ãÎÓ¤¬°é¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¤Î¼ø¶È¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤Ï³Ú¤·¤½¤¦¡ª
¡¡¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã·ã¤·¤¤¤Ã¤¹¡£Ìîµå¤è¤êÇ®¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤¹¡×¤È¾®³ØÀ¸»þÂå¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²óÁÛ¤¹¤ë¼ãÎÓ¡£
¡¡½ÓÂ¤ÈÎà¤Þ¤ì¤Ê¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¡È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¬¥¯¥ÈÍÍ¡É¤À¤¬¡¢´ðÁÃÂÎÎÏ¤äÌîµå¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï°Õ³°¤Ê¤È¤³¤í¤Ç°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£