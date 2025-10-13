¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤ÏÃ¯¡©²ñ¼Ò¤â¡ÖX¡×Åê¹Æ¤ÇÂçÁÜº÷¡Ä±ÜÍ÷¿ô¤Ï3100Ëü¤Ë¡¡ºë¶Ì¡¦Áð²Ã¤Ë1¹æÅ¹ÁÏ¶È¤«¤é2026Ç¯¤Ç50Ç¯¡¡°ú¤Â³¤¾ðÊóÄó¶¡¸Æ¤Ó¤«¤±
Ï·ÊÞ¤ªÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤Î¤¢¤ëÈ¯¿®¤¬º£¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¾ðÊóÄó¶¡Ë¾¤à¡Û¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î½ñÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦À©ºî¤·¤¿¿Í¤ò¤µ¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
ÍøÍÑµÒ¤Ê¤é¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¼Â¤Ï¤½¤Îºî¼Ô¤ò¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤¬¼Ò¤òµó¤²¤ÆÂçÁÜº÷Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô ¹Êó¡¦±ÊÖª¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡§
¡Ê10·î8Æü¤Ë¡ËX¤ÇÅê¹Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¤³¤Î¡È¤ª¿Ò¤Í¿ÍÅê¹Æ¡É¤Ï¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ç±ÜÍ÷¿ô¤¬Ìó3100Ëü¡¢¤¤¤¤¤Í¤â17Ëü·ï¤¬¤Ä¤¯Âç¥Ð¥º¤ê¾õÂÖ¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼º£¤³¤ÎÊ¸»ú¤Îºî¼Ô¤òÁÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¤«¤é41Ç¯Á°¤Î¤ªÅ¹¤Î±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì¡Ö¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1¹æÅ¹¤ÎÁÏ¶È¤Ï1976Ç¯¡£
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÁíËÜÉô ¹Êó¡¦±ÊÖª¤·¤ª¤ê¤µ¤ó¡§
Åö»þ¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º1¹æÅ¹¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡£
¤³¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¡¢²ÎÉñ´ì¤Î´ÇÈÄ¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö´ªÄâÎ®¡×¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê¹ÆÊ¸¤Ë¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åö»þ¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È³ØÀ¸¤¬½ñ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤¤¤«¤ó¤»¤ó50Ç¯°Ê¾å¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤¬¤«¤ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë2026Ç¯¤Þ¤Ç¤Ëºî¼Ô¤òÁÜ¤·½Ð¤·¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£
¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¼èºàÈÉ¤â¼êÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÂè1¹æÅ¹ÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¢ºë¶Ì¡¦Áð²Ã»Ô¤ÇÊ¹¤¹þ¤ß¡£
¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï¤«¤Ä¤Æ1¹æÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿Áð²Ã»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¤ªÅ¹¤ÏÂ¸ºß¤»¤º¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤ÎËÜÉô¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢Âè1¹æÅ¹¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¿Í¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1¹æÅ¹¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÇòÀÐ°ì»Ò¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¡§
¡ÊQ.¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¸«¤Æ¤ë¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë1½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£¡Ê»ä¤Ï¡Ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡£
1¹æÅ¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÇòÀÐ¤µ¤ó¡£
¼Â¤Ï¸½ºß¶õ¤ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÇòÀÐ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇòÀÐ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡ÈÊ¸»ú¡É¤òºî¤Ã¤¿ËÜ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢³ØÀ¸¤â¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬Áá¤¯¡¢»×¤¤Åö¤¿¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¹æÅ¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÇòÀÐ°ì»Ò¤µ¤ó¡§
¡ÊQ.³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ï²¿¿Í¤¤¤¿¡Ë¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ³ØÀ¸¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡ª
¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¥Õ¥©¥ó¥Èºî¼Ô¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡£
°ú¤Â³¤¾ðÊóÄó¶¡¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£