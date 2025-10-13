ポストシーズンはリーグ優勝決定シリーズがスタート。世界一まで残り4チームまで絞られています。

連日の熱戦でホームランが勝負の分かれ目となる試合が多くあります。レギュラーシーズンでホームラン王を争った大谷翔平選手ら強打者上位5人もポストシーズンでここぞの場面で1発を放ちました。

そしてそのホームランを放った試合では勝率100％としています。

メジャートップの60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー選手は、ブルージェイズとのリーグ優勝決定シリーズ初戦。1点ビハインドの場面で、追い込まれてからのスプリットをすくい上げ、同点のソロホームラン。その後、チームは逆転に成功し、3-1で勝利しました。

ワイルドカードシリーズでは日本時間1日、ドジャースの大谷選手が初戦に第1打席でいきなりストレートを振り抜き、先制の先頭打者ホームラン。それだけにとどまらず、6回の第4打席にも2アウト1塁から特大弾をライトスタンドへたたき込み、チームは10ｰ5で快勝しました。

ヤンキースのアーロン・ジャッジ選手はワイルドカードシリーズで快音はとどろきませんでしたが、日本時間8日の地区シリーズ崖っぷちの第3戦でチームの息を吹き返すポール直撃の同点3ランホームラン。その後流れを呼び寄せ勝利を呼び込みました。

同日別カードのマリナーズ対タイガースではローリー選手の第1号だけでなくユジニオ・スアレス選手にも特大弾が生まれ勝利しています。

そしてナ・リーグ本塁打王のフィリーズのカイル・シュワバー選手は日本時間9日、ドジャースの先発・山本由伸投手の高めの直球を振り抜きライトスタンドへ同点のソロホームランを記録。さらに8回にも初球のストレートを再びライトスタンドへ着弾させマルチホームランを記録し8-2で快勝しました。

強打者の一発が試合の流れを変えるかのように勝利を重ねています。この中で、リーグ優勝決定シリーズに進んだのは、マリナーズとドジャース。大谷選手、ローリー選手、スアレス選手のホームランに注目です。