Á°¶¶»ÔÄ¹¡¢Â³Åê¤Ë½Å¤Í¤Æ°ÕÍß¡¡¡Ö¸øÌó¤ÎÀÕÇ¤¡×»ÔÌ±¤ËÁÊ¤¨
¡¡Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½»ÔÄ¹¤Ï13Æü¡¢»Ô¿¦°÷¤Î´ûº§ÃËÀ¤È¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÊ£¿ô²óÌÌ²ñ¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÄ¹Â³Åê¤Ë½Å¤Í¤Æ°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£»Ù±ç¼Ô¤¬»ÔÆâ¤Ç¼çºÅ¤·¤¿»ÔÌ±¤È¤ÎÂÐÏÃ½¸²ñ¤Ç¡ÖÌóÂ«¤·¤¿Áªµó¸øÌó¤ò¿Ê¤á¤ë¤Î¤¬ÀÕÇ¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Íý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¶á¤¯½Ð½è¿ÊÂà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¹Í¤¨¤â²þ¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®Àî»á¤Ï»ÔÌ±¤Î°Õ¸«¤òÄ¾ÀÜÄ°¤¡¢¿ÊÂà¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢½¸²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÏÁ°¶¶»ÔÌ±120¿Í¤Û¤É¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡´Ø·¸¼Ô¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½¸²ñ¤ÏÄê°÷20¿Í¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨À©¤Ç6²ó¤ËÊ¬¤±¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¼Â»Ü¡£³Æ²ó¤È¤â¤Ë»þ´Ö¤Ï50Ê¬¤È¤·¤¿¡£