食道がんを公表し、闘病中のため芸能活動を休止しているお笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（63）が12日、約9カ月ぶりにXを更新。ファンに向けてメッセージをつづった。

【映像】石橋貴明の病状を伝えた娘・石橋穂乃香

この日、北海道・札幌のコミュニティー放送局「ラジオカロスサッポロ」が特別番組『とんねるずのおかげです！』を放送し、YouTubeでも生配信したことを受けて、石橋は「ラジオカロスサッポロ！楽しくYouTubeで聞いてます！沢山メッセージをありがとう！元気になります！ゴカク魂!!!」と、感謝の思いを力強くコメントしている。

この投稿にファンからは「ポストにビックリしました」「たかさんのポストに私が元気もらいました！」「無理せずゆっくりと！」など、激励のコメントが数多く寄せられた。

石橋は4月、YouTubeチャンネルで食道がんであることを公表し、芸能活動休止を発表。その後、咽頭がんも併発していたと明かしている。

石橋の娘で俳優として活動している石橋穂乃香（36）は、4月に更新したInstagramのストーリーズで「父は『病室が狭いっ！』と愚痴を言っていたくらい元気なので、どうか皆様安心して気長〜に待っていてくださったら娘にとってそれ以上のことはありません」と、その様子を伝えていた。（『ABEMA NEWS』より）