¥Ï¥Þ¥¹¹´Â«¤Î¿Í¼Á²òÊü¡¡Âç´¿´î¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×¥³¡¼¥ë¡É¤â¡Ä¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¿Í¼Á²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤Ø
¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ï13Æü¡¢¹´Â«¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¿Í¼Á¤ò½ç¼¡²òÊü¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿»ÔÌ±¤«¤é¤ÏÂç´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¼Á²òÊü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò¼çÆ³¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤È½ÐÈ¯¡£
ÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¡ÖÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÅþÃå¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µðÂç¤Ê´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç´¶¼Õ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤Î¾å¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹ñ´ú¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´¿·Þ¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢11Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿Í¼Á²ÈÂ²¤Î½¸²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¦¥£¥È¥³¥ÕÃæÅìÃ´ÅöÆÃ»È¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹½÷¡¦¥¤¥Ð¥ó¥«»á¡¢¤½¤ÎÉ×¡¦¥¯¥·¥å¥Ê¡¼¸µÂçÅýÎÎ¾åµé¸ÜÌä¤¬»²²Ã¡£
¤½¤ÎÀÊ¤Ç¡¢¥¦¥£¥È¥³¥Õ»á¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢Âç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌõ¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶Ë±¦À¯ÅÞ¤ò´Þ¤àÏ¢Î©À¯¸¢°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í¼Á²òÊü¤è¤êÀïÆ®·ÑÂ³¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¦¥£¥È¥³¥Õ»á¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤È¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤éÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î¥È¥é¥ó¥×¥³¡¼¥ë¤¬¶Á¤ÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿13Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¼Á¤Î²òÊü¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÀ¸Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¼Á20¿Í¤ò½ç¼¡¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å4»þÁ°¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÈÅþÃå¡£
¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤Î½Ð·Þ¤¨¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñ²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£