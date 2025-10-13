RADWIMPSÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡¢¤Û¤Ü¡ÈÆ±À³¡É¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥ÌÀ¤«¤¹¡ÖÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉRADWIMPS¤ÎÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¡Ê40¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤ËVTR¤Ç½Ð±é¡£¤Û¤Ü¡ÈÆ±À³¡É¤·¤Æ¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¬½Ð±é¤·¶Ã¤¤¤¿¡£
¥ê¥â¡¼¥ÈÃæ·Ñ¤Ç¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡Ä¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤®¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¾Ç¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
2¿Í¤ÏÌîÅÄ¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö¥È¥¤¥ì¤Î¥Ô¥¨¥¿¡×¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡È½÷»Ò²ñ¡É¤È¾Î¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¹ç¤¦Ãç¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÌîÅÄ¤Ï¡Ö°ì»þ´ü¤Ï¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î²È¤ËÆþ¤ê¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥ê¥ê¡¼¤â¡ÖÁ°¤ÏÄ«¤Þ¤Ç²¶¤ó²È¤Ë¤¤¤ÆÄ«µ¢¤Ã¤Æ¡¢Í¼ÊýÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ÇÍÎ¼¡Ïº¤¬°û¤à¤â¤Î¿©¤Ù¤ë¤â¤ÎÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á´Á³¥³¥Ã¥×¤È¤«Àö¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤òÍÎ¼¡Ïº¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¿Í¤Î²È¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï¼ºÎé¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËèÆü¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¯¥ì¡¼¥à¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
ÌîÅÄ¤Ï¡ÖËèÆü¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¹ÈÇò¡Ê²Î¹çÀï¡Ë½Ð¤¿Ç¯¤È¤«¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Û¤Ü¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ë²È¤Ë¤¤¤Æ¡¢¡Ø¹ÈÇò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Æ¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡Ù¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¤µ¤ó¤Î²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£