¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¸åÆ£ÍÎ±ûµª¤¬Ìó£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç²÷¾¡¡¡¡Ö¸åÆ£³×Ì¿¤ÎÂè£²¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£³Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢à¹ÓÉð¼Ôá¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡Ê£´£¶¡Ë¤¬Ìó£³¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï£¶·î°¦ÃÎÂç²ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¤ËÇÔ¤ì¡¢£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤«¤é´ÙÍî¡£Æ±Àï¤Ç±¦Éª¤òÉé½ý¤·¤¿¤³¤È¤Ç½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤â·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÉüµ¢Àï¤Ç¤Ï£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¡¢£Ù£Ï£È¤ÈÁÈ¤ó¤ÇÂç´äÎÍÊ¿¡¢¥Ï¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸ÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êÂç´ä¤Ë±¦Éª¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Ã£È£Á£Ï£Ó»þÂå¤«¤é¶¦Æ®¤¹¤ë£²¿Í¤È¤Î¹¥Ï¢·¸¤Ç»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£
¡¡Âç´ä¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Î¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤¬¥«¥Ã¥È¤Çµß½Ð¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÍèÇ¯£±£°·î¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¤Î¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄ¤Ð¤ê¤Î¼êÅá¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤È¡¢Èûº»Ìç¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¹çÂÎµ»¡¦¾ÃÅô¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï¤È¤É¤á¤Î£Ç£Ô£Ò¤Ç´°àú¤Ê£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¡¢º£Æü¤³¤ÎÆü¤«¤é¸åÆ£³×Ì¿¤ÎÂè£²¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£°ì¹ï¤âÁá¤¯¤³¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÉñ¤¤Ìá¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¡£¾åÈ¾´ü¤ËÃÄÂÎ¤ò¸£°ú¤·¤¿Íê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£