新日本プロレス１３日の両国国技館大会でスターダムの朱里（３６）がＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ（２９）を破り第６代王者に返り咲いた。

雪辱を果たした。朱里は６月のスターダム代々木大会で宿敵・Ｓａｒｅｅｅに敗れ同王座から陥落し、７月から負傷箇所治療という理由で欠場。９月２７日の後楽園大会で復帰すると、同王座へ挑戦を表明しこの日の一騎打ちが決定した。

試合は両者一歩も譲らぬ大熱戦となった。朱里はＳａｒｅｅｅの裏投げ３連発で大ダメージを負ったが、リストクラッチ式裏投げだけは許さない。起死回生のジャンピングニーを顔面に叩き込むと、バズソーキック一閃。これはカウント２で返されるも、追撃のバズソーキックから朱世界（変形パワースラム）で３カウントを奪った。

王座奪還に成功した朱里はバックステージで「この新日本のリングでＳａｒｅｅｅとやれたことすごく意味がある。ＩＷＧＰのベルトとともに私が新たな歴史をつくります」と万感の思いだった。

新王者が見つめる先は来年１月４日東京ドーム大会での防衛戦だ。「出る権利はあると思います。そこでまた女子プロレスの面白さをもっと世に広めていきたいです」と快気炎を上げていた。