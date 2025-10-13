ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡£±¥«·îÊª¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£°¡¥£²¡ó
ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー¡¡£±¥«·îÊª¤Î¼ûÍ×¹â¤Þ¤ë¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£°¡¥£²¡ó
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.63¡¡6.75¡¡7.87¡¡6.79
1MO¡¡10.20¡¡7.14¡¡8.45¡¡7.20
3MO¡¡9.71¡¡6.92¡¡8.37¡¡7.39
6MO¡¡9.72¡¡7.01¡¡8.61¡¡7.58
9MO¡¡9.73¡¡7.10¡¡8.79¡¡7.77
1YR¡¡9.73¡¡7.19¡¡8.90¡¡7.89
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.13¡¡8.71¡¡7.12
1MO¡¡8.72¡¡9.35¡¡7.52
3MO¡¡8.93¡¡9.00¡¡7.31
6MO¡¡9.22¡¡9.25¡¡7.53
9MO¡¡9.45¡¡9.43¡¡7.69
1YR¡¡9.62¡¡9.60¡¡7.81
Åìµþ»þ´Ö16:32¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ç£±¥«·îÊª¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î½ªÈ×¤Ë¤ÏÆüÊÆ²¤½£¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡9.63¡¡6.75¡¡7.87¡¡6.79
1MO¡¡10.20¡¡7.14¡¡8.45¡¡7.20
3MO¡¡9.71¡¡6.92¡¡8.37¡¡7.39
6MO¡¡9.72¡¡7.01¡¡8.61¡¡7.58
9MO¡¡9.73¡¡7.10¡¡8.79¡¡7.77
1YR¡¡9.73¡¡7.19¡¡8.90¡¡7.89
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡8.13¡¡8.71¡¡7.12
1MO¡¡8.72¡¡9.35¡¡7.52
3MO¡¡8.93¡¡9.00¡¡7.31
6MO¡¡9.22¡¡9.25¡¡7.53
9MO¡¡9.45¡¡9.43¡¡7.69
1YR¡¡9.62¡¡9.60¡¡7.81
Åìµþ»þ´Ö16:32¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¡¡³ÆÄÌ²ß¥Ú¥¢¤Ç£±¥«·îÊª¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£·î½ªÈ×¤Ë¤ÏÆüÊÆ²¤½£¶âÍ»À¯ºö²ñ¹ç¤Ê¤É¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£