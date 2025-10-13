先週10日、自民党と公明党との連立は26年の歴史に終止符が打たれました。”高市首相”誕生が不透明になるなか、野党各党の動きは？また県内にも波紋が広がっています。



（公明党・斉藤鉄夫 代表）

「自公連立政権については一旦、白紙とし、これまでの関係に区切りをつけることとしたいと思います。」



（自民党・高市早苗 総裁）

「一方的に連立政権からの離脱を伝えられました。」



日本の政治が大きく動いた10日金曜日。自民党と公明党との連立は26年の歴史に終止符が打たれました。折り合いがつかなった「政治とカネの問題」。公明党側は自民党の態度を、厳しく批判しました。





（公明党・斉藤鉄夫 代表）「自民党さんはいつも検討する、検討する、検討すると。」（自民党・高市早苗 総裁）「私と幹事長だけで政治資金規正法の細部に至るまでを決めて帰ったら、それはまさに独裁ですので、それは私はいたしません。」突如終わりを告げた”自公”の協力関係。両党が手を取り合ったのは26年前。公明党は支持母体「創価学会」の集票力で国政選挙のたび、自民党候補の当選に貢献してきました。第2次安倍政権となって以降は、およそ10年にわたって自民党と共に国政選挙で8連勝。結束を強めていましたが、安倍元首相の銃撃事件後、自民党の政治とカネの問題が発覚。（公明党・山口那津男 元代表）「（自民党の）政治資金パーティーをめぐる問題は断じて許されるものではありません。」そして、直近の大型選挙は3連敗。自民党に対する不信感が高まっていました。自公連立政権の解消に野党は…（立憲民主党・野田佳彦代表）「自民党、激震が走っているんじゃないでしょうか。野党連携についての理解が各党深まってきていると思う。 丁寧に協調・共闘を呼びかけていきたい。」（日本維新の会・吉村洋文 代表）「公明党は正直選挙が強い自民党も強い。強い者同士で維持していたけど政策理念が根本的に違うならこの方がわかりやすい。」（国民民主党・玉木雄一郎代表）「今回公明党が連立から離脱するということによって、 これまでと違った前提に変わったと思いますから、我々としてもどのように対応するのか考えたい。」静岡県内の政界にも波紋が広がっています。11日、公明党県本部の代表・上田勇参院議員は…（公明党静岡県本部・上田勇 代表）「残念ながら自民党の皆様方には、今回のこの一連の選挙における民意に対する危機感が十分伝わってないのではないのかな、という風に感じざるを得ませんでした。」また今後の自民党との選挙協力に関しては、決まっていないとした上で…（公明党静岡県本部・上田勇 代表）「（斉藤代表は）自民党と公明党っていう党対党の選挙協力ってことは困難、難しいだろうというお話でございました。あとは県の判断、地域の判断ということでございましたので、ご意見もしっかりと受け止めて対応していきたい。」一方の自民党。比例東海ブロック選出で静岡4区の深沢陽一衆院議員は11日、静岡市清水区で地域の祭りに参加していました。そこで市民から聞かれたのは…（市民）「政治とカネをキレイにしなさいよ」（自民党・深沢陽一衆院議員）「すみません。」「いま萩生田先生を何で（執行部に）入れたんだって言うんですけど。すみませんしか、いいようがないです。」話題は自公連立の解消についても。（自民党・深沢陽一衆院議員）「自民党が悪い。自民党、政治とカネのね。申し訳なかったね。（公明党とは）別にケンカしたわけではないので、今まで通りにね。」連立解消について、深沢議員は驚いたと話します（自民党・深沢陽一衆院議員）「政治とカネについてまだまだ払しょくされていないというところで、公明党としても自民党と連立を組んでいるとことがもう限界が来ていたんだろうということを踏まえると、改めて自民党が反省しなければいけない状況だと感じた。」深沢議員は、2024年の衆院選・静岡4区で、国民民主党の候補に約2600票差で敗れ、比例復活しました。公明党の推薦を受けていたこともあり、「連立解消」でさらに厳しい戦いを強いられることになりそうです。（自民党・深沢陽一衆院議員）「公明党からの支持、これは選挙にあたっては頼っていた部分があるんですけど、これに頼れなくなったという部分では不安を感じますが、連立が解消してしまったことも、これから意識をしながら誠意をもってやっていくしかない。」一方でわからなくなってきたのが、首相指名選挙の行方です。過半数の票をとるか、決選投票で最も多い票をとれば、総理大臣になることができますが、少数与党の状況から今回の連立解消で、自民党の立場はより厳しくなりました。そうした中、“首相候補”として名前が急浮上しているのが、国民民主党・玉木雄一郎代表です。11日、大阪駅で行われた街頭演説では。（国民民主党・玉木雄一郎代表）「私は国民民主党の公党の代表として、内閣総理大臣を務める覚悟はいつでもある。」自公の連立解消により政権交代の可能性が高まった今、“野党統一候補”の1番手にあげられている玉木代表。12日は日本テレビの番組に生出演し、“玉木首相”の実現について語りました。（国民民主党・玉木雄一郎代表）「政治家を志した時から、国のトップリーダーとしてこの国を率いていきたいというのは常に思ってきたことですし、いま他党から、特に立憲民主党さんから首班指名の有力候補として、あげていただけるのは非常にありがたいし、身の引き締まる思いなんですが、やはり基本政策の一致がないと、国の運営に責任を持つことはできないと思うんです。」玉木代表が強調したのは野党間での基本政策の一致について。政権交代を目論む立憲民主党は、「指名選挙で野田代表以外の名前を書く用意がある。玉木代表と書くのも選択肢だ」と、ラブコールを送っていますが、国民民主党側は安全保障やエネルギー政策など「基本政策の相違」を理由に、後ろ向きです。また、自民党との連立については…（国民民主党・玉木雄一郎代表）「自公が前提にあって、そして国民民主党を加えたら、過半数を超えるという前提での連立の議論だったと思うんですが、前提がそもそも大きく変わってしまったので、その意味ではこれまでの連立の議論にはもうほぼ意味がなくなったのかなと思います。本当に混沌としてるからこそ”判断の軸”が必要だと思っていて、それが政策本位で判断するっていうことですね。」こうした中、玉木代表は13日、自身のSNSで立憲民主党から呼びかけられた党首会談に応じる意向を明らかにしました。また今週中に党首会談のテーマなどを整理するため、各党と幹事長会談を開くということです。来週の前半にも行われる総理大臣指名選挙に向け、各党の駆け引きが激しさを増しそうです。