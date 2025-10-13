½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¡¢À¤³¦½÷À¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç»Í¤Ä¤ÎÄó°Æ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ10·î13Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¡Ê¤·¤å¤¦¡¦¤¤ó¤Ú¤¤¡Ë¹ñ²È¼çÀÊ¤Ï13Æü¸áÁ°¡¢À¤³¦½÷À¥µ¥ß¥Ã¥È¤Î³«²ñ¼°¤Ç´ðÄ´±éÀâ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡½¬»á¤Ï±éÀâ¤Ç¡¢¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¹ñÏ¢¤ÎËÌµþ½÷À²ñµÄ¡ÊÂè4²óÀ¤³¦½÷À²ñµÄ¡Ë¤Î½é¿´¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢½÷À¤ÎÁ´ÌÌÅªÈ¯Å¸¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¹ÈÏ¤Ê¶¦ÄÌÇ§¼±¤ò·ë½¸¤·¡¢¤è¤ê¹¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢¤è¤ê¼ÂÌ³Åª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¡¢¡½÷À¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÈ¯Å¸¤ËÍÍø¤Ê´Ä¶¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¢½÷À»ö¶È¤Î¼Á¤Î¹â¤¤È¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤¸¶Æ°ÎÏ¤ò¶¦Æ±¤Ç°éÀ®£½÷À¤Î¸¢Íø¤ÈÍø±×¤ò¼é¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò¶¦Æ±¤Ç¹½ÃÛ¤À¤³¦¤Î½÷À¤Î¶¨ÎÏ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤ò¶¦Æ±¤Çµ¤¹¡Ý¤Î4ÅÀ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£