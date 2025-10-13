◇女子テニス 木下グループ・ジャパン・オープン（2025年10月13日 大阪・モリタTCうつぼ）

シングルス1回戦が行われ、プロ初戦となった世界ランキング266位で17歳の園部八奏（わかな、IMG）は同16位で第1シードの大坂なおみ（27＝フリー）と対戦し、0―2で敗れた。

緊張もあったという第1セットは、強烈なサービスエースを連発されるなど0―6と圧倒される。ただ、足が動き出した第2セットは本来の力を見せ、第1ゲームなど4ゲームを奪取。4―6で落としたが、ポテンシャルを示した。

「第1セットでもっと何かできたかなと思うところがあるので、悔しいというか…。できることなら、もう一回（試合を）したいみたいな気持ちがあります（笑い）」

園部は今年1月の全豪オープン・ジュニア女子シングルスで優勝。4大大会の同種目を日本選手が制するのは、1969年の沢松和子以来となった。身長1メートル74、左利きの大器で、今月8日にプロ転向を表明。ワイルドカード（主催者推薦）として出場する今大会がプロ初戦となった。

その初陣が大坂との対戦だった。

「サーブのコースとか確率が良くて、リターンが難しかったというのは一番大きくて。ラリーでもミスなく丁寧にやってきたので、そこは強かったなと思います」

今後はダブルスの試合に臨む。