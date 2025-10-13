◇W杯欧州予選 フェロー諸島2―1チェコ（2025年10月12日 フェロー諸島・トースハウン）

FIFAランキング136位で人口5万5000人のフェロー諸島がホームで同39位のチェコに2―1で競り勝った。堅守でピンチでしのぐと、後半22分にカウンターからMFソーレンセンが先制点。同33分に同点に追いつかれたが、同35分から途中出場したMFアグナルソンが1分後にこぼれ球を蹴り込んで勝ち越し、シュート数6―16の一戦を制した。

L組は6試合で勝ち点16のクロアチアが首位を走り、3位のフェロー諸島はこの日の勝利で7試合を終えて勝ち点12。同じく7試合の2位チェコまで勝ち点1差に接近した。

54チームで争われる欧州予選は12組に分かれて争われ、各組1位が本大会出場権を獲得。各組2位など16チームが4組に分かれてプレーオフを戦い、トーナメントで残る4枠を争う。

フェロー諸島はこれまでW杯出場の経験がなく、11月14日の最終戦は敵地のクロアチア戦と苦戦必至だが、同一大会のW杯予選4勝はチーム初の快挙。2位浮上のチャンスは残され、英国とアイスランドの間に位置するデンマーク自治領が沸いている。