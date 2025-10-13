±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¡É¤Ç½ÂÃ«109¤Ë¹ßÎ× ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÅö»þ¤Î¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó!!¡× ¿ê¤¨¤Ì¥«¥ê¥¹¥ÞÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡10·î13Æü¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î±×¼ã¤Ä¤Ð¤µ¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Ê¿À®»þÂå¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡È¥®¥ã¥ë²«¶â´ü¡É¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±×¼ã¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ»¨»ï¡ØPopteen¡Ù¡Ê³ÑÀî½Õ¼ù»öÌ³½ê¡Ë¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¡£¥¬¥ó¥°¥í¥á¥¤¥¯¤Ë¶âÈ±¤Î´¬¤È±¡¢ÀÖ¤¤¥Ë¥Ã¥ÈË¹¡¢¥Ç¥Ë¥à¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Í¥ë¥·¥ã¥Ä¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¹õ±ï¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥¬¥Í¤Ç¾®´é¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ë¤Î²¦Æ»¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡È´°Á´ºÆ¸½¡É¤Ö¤ê¤Ë¡¢Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤Ê¤Ä¤«¤·¤¤¤Ã¡ª¡ª¡Õ
¡ÔÅö»þ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤Ä¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¡Õ
¡Ô¤¨¡ª¡©¤³¤ìÅö»þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎáÏÂ¤Ê¤Î¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡Ö±×¼ã¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥®¥ã¥ë¥Ö¡¼¥à¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¡ØPopteen¡Ù¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿Éþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬Â¨´°Çä¤¹¤ë¤Û¤É¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢¡Ø100²¯±ß¥®¥ã¥ë¡Ù¡Ø¤Ä¤Ð¤µÇä¤ì¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡È²û¤«¤·¤Î¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤âÅê¹Æ¤·¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÊ¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡É¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥®¥ã¥ëÊ¸»ú¤ä¥á¥¤¥¯¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¿¤è¤ê¡ÈÅö»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤É½¾ð¡É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£Y2K¤¬Î®¹Ô¤·¡¢Ê¿À®¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢±×¼ã¤µ¤ó¤¬ºÆ¤Ó¤½¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤â¿·¤·¤¤»É·ã¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ò¡È²áµî¤Î°ä»º¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈºÆ¹½ÃÛ²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤·¤ÆÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢±×¼ã¤Ï13Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢ÈþÇò¥á¥¤¥¯¤ËÃãÈ±¥í¥ó¥°¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£
¡Ô¿·¤·¤¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡Õ
¡¡¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ØMEND¡Ê¤á¤ó¤É¡Ë¡Ù¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥¨¥¢¤ä¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¥¦¥¨¥¢¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÅ¸³«Í½Äê¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤«¤éÎáÏÂ»þÂå¤Î¤¢¤é¤¿¤Ê¡È¥®¥ã¥ë¡É¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£