女優の河合優実（24）が13日に放送されるNHKのコント特番「LIFE！マーベラスSP」（総合、後9・30〜10・42）にゲストで初出演。「学生の頃から見ていた番組なので、出演できてとってもうれしかったです！」と喜んでいる。

ウッチャンナンチャンの内村光良率いる看板コント番組の72分拡大版で、新メンバー・桜田ひより＆水上恒司が加入。河合は、シソンヌ・じろうによる井上陽水のものまねコント第2弾「誰も知らない」、内村らLIFE！メンバーを卓越した演技力「妹」、復讐に燃える侍（水上）の“物言う許嫁”に扮した「敵討ち」の3本に参加。「少し緊張しましたが、内村さんはじめ、出演者の皆さんが凄く優しくて、収録を楽しめました！後から『もっと稽古がしたい』と思うほど、夢中になってしまいました」とコントの魅力にハマったようだ。

他に3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」、天海祐希と豪華ゲストが名を連ねた。

▼天海祐希 好きな番組って出演してはいけないですね…（笑）。凄く緊張しました。私でコントを台無しにしてはいけないという思いが強くて。でも、撮影が進むうちに段々と楽しめました。劇作家の倉持裕さんが書いてくださった台本を読んで、夜中に一人爆笑したんですよ。その勢いで、しっかりやらなければ！と挑みました。内村さんや皆さんがドンろ受け止めてくださって、とてもありがたかったです。でも、ちょっと冷静になると…私！今、『LIFE！』に出てる！とニマニマしてしまいそうになり（笑）。いや、本当にうれしく楽しい撮影でした。皆さま、是非ご覧ください！