¡ÚÃæ·Ñ¡Û¥Ï¥Þ¥¹¹´Â«¤Î¿Í¼Á²òÊü¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤â±éÀâ¤Ø¡¡¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡Ä
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤¬¹´Â«¤·¤Æ¤¤¿¿Í¼Á¤Î°ìÉô¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¿Í¼Á¹¾ì¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤ÏÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¤«¤é¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¡¢²òÊü¤µ¤ì¤¿¿Í¼Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤È¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤ò¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬²¿ÅÙ¤â±Ç¤ê¡¢¤½¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«4»þ30Ê¬¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤ò2Ç¯´ÖÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆþ¤ê¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤Î¸å¡¢µÄ²ñ¤Ç±éÀâ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿Í¼Á¤Î²ÈÂ²¤È¤âÌÌ²ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¤éÃç²ð¤·¤¿ÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç¸Â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¹½¤¨¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿Í¼Á¤Î²òÊü¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Ë²òÊü¤µ¤ì¤¿7¿Í¤ËÂ³¤»Ä¤ë13¿Í¤Î¿Í¼Á¤â¤Þ¤â¤Ê¤¯µ¢´Ô¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜÅö¤Ë¤³¤ì¤ÇÀïÆ®¤Ï½ª·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
´°Á´¤Ë¤³¤ì¤Ç½ª·ë¤¹¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶è¤«¤é´°Á´¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤ª¤é¤º¤¤¤Ä¤Ç¤âÀïÆ®¤òºÆ³«¤Ç¤¤ë¹½¤¨¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤Î¥¬¥¶ÃÏ¶è¤ò¤É¤¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤âÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤ÀäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£