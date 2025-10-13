¹Åç1°Ì¤ÏÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÆâÌî¼ê¡¡¡Ö¶á¤¤¾Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¡×
¡¡¹Åç¤¬13Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¹¥«¥¦¥È²ñµÄ¤ò³«¤¡¢23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇÁÏ²ÁÂç¤ÎÎ©ÀÐÀµ¹ÆâÌî¼ê¤ò1°Ì»ØÌ¾¤¹¤ë¤È¸øÉ½¤·¤¿¡£ÅÄÂ¼¥¹¥«¥¦¥ÈÉôÄ¹¤Ï¡Ö¶á¤¤¾Íè¤Î4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¹â¤¤É¾²Á¤ò¤·¤¿¡£¼éÈ÷¡¢Â¤âÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÈÖ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÂÇ·â¤Ç¤Ï¾¡Éé¶¯¤¯¡¢ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÉ¬¤ºÂÇ¤Ä¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Î©ÀÐ¤Ï»³¸ý¡¦¹âÀî³Ø±à¹â3Ç¯²Æ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ç¤Ïºò½©¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç1Âç²ñ10°ÂÂÇ¤ÎÂç²ñºÇÂ¿µÏ¿¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢º£²Æ¤ÎÆüÊÆÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¡Ö4ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤òÃ´¤Ã¤¿¡£