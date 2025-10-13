¡Ú½Ð±À±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç£·°Ì´°ÇÔ¡¡¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ö²½¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡×à¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀïáÉÔÈ¯
¡¡³ØÀ¸£³Âç±ØÅÁ¤Î³«ËëÀï¡ÖÂè£³£·²ó½Ð±ÀÁ´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´±ØÅÁ¡×¤¬£±£³Æü¡¢Åçº¬¡¦½Ð±À»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤¬£²»þ´Ö£¹Ê¬£±£²ÉÃ¤Ç£²Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡££·Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤Ï£²»þ´Ö£±£°Ê¬£µ£²ÉÃ¤Î£·°Ì¤È¶ìÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö²½¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡££²Ç¯À¸¤¬¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±ØÅÁÎÏ¤¬¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¶¯¤µ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤ÇÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ß¡¢¡Ö±ØÅÁ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁ°¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤È¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤«¤ËÎ®¤ì¤Ë¾è¤ë¤«¤¬¾¡Éé¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆüÊÑ¹¹¤Ç£²¶è¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Î¥é¥¹¥È£²¥¥í¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»Ø´ø´±¡££³¶è¡¦ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¤â¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢¡Ö¹õÅÄ¤ò£³¶è¤Ç»È¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢£²Ç¯À¸¤¬º£¸å¥Á¡¼¥à¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£à¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀïá¤Ç²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢²ÝÂê¤¬»Ä¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢£µ¶è¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¥¢¥ó¥«¡¼¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö£´Ç¯À¸£²¿Í¤Ï°ÕÃÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ï´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¸¶´ÆÆÄ¡£·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö±ØÅÁ¤Ï·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤Ç¤ÏÇÝ¤¨¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¡£ËÜÈÖ¤Î¼ºÇÔ¤ÏËÜÈÖ¤ÇÊÖ¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼ã¼ê¤ÎÊ³µ¯¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¹ñ³Ø±¡Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¶ðÂô·Ï¤ÎÎý½¬¥á¥½¥Ã¥É¤À¤È»×¤¦¡£Á°ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï²Æ¹ç½É¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬²æ¡¹¤È°ã¤¦¡£ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬½Ð±À¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£½Ð±À¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤Âç²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö²ÝÂê¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼¡¤ÎÁ´ÆüËÜ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª·èÀï¤ÎÈ¢º¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¿¬¾å¤¬¤ê¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
à¤Ð¤±¤Ð¤±ÂçºîÀïá¤ÏÉÔÈ¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÄ³Ø¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£²¦¼Ô¤ÎºÆµ¯¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ¤«¤éÈ¢º¬Ï©¤ØÂ³¤¯¡£