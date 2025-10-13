AIが、「25の『アイ』を届けます」企画の最後の1つとして、2026年度（第93回）NHK全国学校音楽コンクール 高等学校の部の課題曲制作を発表した。

本発表は、NHK全国学校音楽コンクール「Nコン」は全国の小・中・高校生が参加する日本最大規模の合唱コンクール。10月11日〜10月13日に東京・渋谷のＮＨＫホールで開かれた「第92回NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール」（Eテレ/生放送）で、2026度（第93回）の各部門のＮコン課題曲制作者がアナウンスされた。

Nコンでは毎年、著名人やアーティストが課題曲の制作に携わっており、全国の小中高生が合唱の楽しさに目覚めるきっかけとなるような楽曲を制作して欲しいと願い、高等学校の部の課題曲制作をAIが担当することになったという。

第93回Nコン2026課題曲のテーマは「どきん」。“「どきん」心が揺れる瞬間。 驚くこと、ときめくこと、感じること、経験すること、発見すること、成長すること、 ボクらの日常は、ポジティブにもネガティブにも「どきん」があふれている！ 「どきん」 さあ、心が動くハーモニーを響かせよう”、というテーマのもと制作される楽曲がどんなもにになるのか、楽しみにお待ちいただきたい。

◾️AI コメント

Nコン！やるからには今までで1番に熱い曲にして

歌う人も聴く人も全員が沁みるような曲に仕上げます！

私も高校時代ゴスペルクワイヤー（聖歌隊）に入って、

人とハモれる喜びや声を合わせる楽しさを学びました。

あの経験が今の自分にとって素晴らしいものだったなと思います。

みなさんにも歌声が一つになった時の感動を

いっぱい感じて欲しいなと思います。

どんなものができるのか！！！楽しみにしててください！！！

◾️第93回NHK全国学校音楽コンクール 全国コンクール 2026年10月10日（土）〜12日（月・祝）

高等学校の部 ＜制作＞ AI

番組HP：https://www.nhk.or.jp/ncon/

※Nコン最新情報や歴代課題曲情報など多数公開しています。

お問い合わせ：メディアグループ 03-5455-2181