¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¿·¿ÍÅê¼ê¤¬²ÈÂ²¤Ø¤Î¥Ø¥¤¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸»¦Åþ¤ËÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¡Ö°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éËÍ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡×
¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹Áê¼ê¤Ë¹¥Åê¤·¡¢¾¡Íø¸å¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¸«¤é¤ì¤ë¿Í¡¹¤«¤é¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¿·¿Í¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤Î»î¹çÁ°¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î¿´¤Ê¤¤ÈãÈ½¤ò¤ä¤á¤ë¤è¤¦²ñ¸«¤ÇÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï£¶Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£·Æü¡Ë¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢£¶²óÅÓÃæ¤òÌµ°ÂÂÇ¡¢Ìµ¼ºÅÀ¡¢£±£±Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤ò¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£±£³¡½£·¤ÈÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´î¤ó¤À¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡££Ó£Î£Ó¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤Ë·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤É¤Î¥Ø¥¤¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èá¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ï¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤ä´¶¾ð¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬Áþ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹À¤³¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÍýÍ³¤Ë¿È¶á¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¹¶·â¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡£Èà¤é¤Ï»ä¤Î¹ÔÆ°¤òÈÝÄêÅª¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Î¾¿Æ¡¢·»Äï¡¢Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¡ÄËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤¡×¤È¼ºË¾¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö²ÈÂ²¤Ï¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È²¿¤Î´Ø·¸¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤â¤·²¿¤«ÌäÂê¤Ï¤¢¤ì¤Ð»ä¤ÏÃË¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê°Õ¸«¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÀ¤´Ö¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£Âè£´Àï¤Î¾¡Íø¸å¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¼çË¤¥²¥ì¥í¤Î²ÈÂ²¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬¶õ¤´Ì¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Î½éÀï¤Ï£±¡½£³¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÀËÇÔ¡£¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤ÏÂè£²Àï¤Ë´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤ÆÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¡£