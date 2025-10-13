主演：宇垣美里 × 共演：山中柔太朗 不妊症の主人公を描いた大人のラブストーリー木ドラ24「できても、できなくても」6人組メインボーカル＆ダンスグループLienelの新曲「Daisy」がオープニングテーマに決定！

テレ東では毎週木曜深夜24時30分から、木ドラ24「できても、できなくても」を放送中です。

業界最大級の電子コミック配信サイト【コミックシーモア】とのドラマ制作プロジェクト第２弾として“不妊症”という繊細な題材を丁寧かつ大胆に描く朝日奈ミカによる電子漫画「できても、できなくても」(シーモアコミックス)を実写ドラマ化！

自分より他人のことを優先しがちな主人公・桃生翠(32)は、ブライダルチェックで不妊症が発覚したことをきっかけに7年付き合った彼氏に振られ、さらにはその噂が会社で広まり退職することに。心身ともにボロボロの中、ナンパ男から助けてくれた年下イケメン男性・月留真央(26)と出会う。

この度、オーディションにより結成されたスターダストプロモーションのアーティスト集団「EBiDAN」に所属する6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienelの新曲「Daisy」が本作のオープニングテーマに決定！グループ初のタイアップソングとなる本楽曲は、明るさと切なさが共存するメロディーと繊細さの中にも芯の強さを感じられる歌詞が特徴。一歩踏み出したい人の背中を押すようなメッセージが込められておりドラマにもリンクした内容となっています。

【高岡ミロ (Lienel) コメント】

Lienelの高岡ミロです。

テレビ東京 木ドラ24「できても、できなくても」オープニングテーマを僕たちLienelの新曲「Daisy」で務めさせていただきます。ドラマのオープンニングにLienelの曲が流れるのが憧れだったので、この話をいただいた時はメンバー全員で大喜びしました！この素敵な機会に僕たちのファンであるLienの輪をより広められるように、ドラマを一緒に盛り上げられるように精一杯頑張りたいと思います。改めてこのような素敵な作品にLienelが携われることとても嬉しく思います！是非ドラマと一緒に曲も愛してくれたら嬉しいです！

【プロフィール】

2023年4月に、超特急やM!LKらが所属する若手アーティスト集団・EBiDANが行った「EBiDAN AUDITION」を勝ち抜いたメンバーによって結成された6人組。1月8日リリース5thシングル 『Go Around The World』 がオリコンウィークリー2位を獲得しゴールドディスクに認定、1st アルバム 『罪と罰』 でもオリコンウィークリー2位を獲得した。また今回の東名阪のホールツアーも全公演SOLD OUTするなど、今飛ぶ鳥を落とす勢いの注目の新人グループ。「Lienel」というグループ名はフランス語で”永遠の絆”を意味する「Lien éternel」から生まれ、メンバーとファンで絆をつないでいきたいという意味が込められており、平均年齢18歳という若さでありながら、大人びた恋愛曲からコミカルな面白ソングまでジャンルにとらわれず、さまざまな表情でファンを魅了し続けている。

≪第2話 (10月16日放送回) あらすじ≫

親友・エリカ(水崎綾女)の紹介で新しい職場で働くことになった翠(宇垣美里)。社員寮へ引っ越しすると隣の部屋には、なんと真央(山中柔太朗)の姿が！職場でも顔を合わせることになり気まずい翠に対し、真央はホテルでの出来事を気にする様子もなく淡々とした表情で翠に業務内容を教えるのだった。6つも年下でありながらキャリアも人としての包容力も持ち合わせたハイスペックな真央にフォローされながら翠は順調に新たな環境での暮らしをスタートさせる。しかしそんなある日、出社しようとした翠の前に元・婚約者の聡 (渋谷謙人)が現れて…。

≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ24「できても、できなくても」

【放送日時】2025年10月9日スタート 毎週木曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

TVQ九州放送：毎週木曜深夜25時30分～26時00分

【BSテレ東】2025年10月12日スタート 毎週日曜深夜24時～24時30分

【配信】各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/series/srgqjebntt

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】『できても、できなくても』 ／ 朝日奈ミカ(シーモアコミックス)

コミックシーモア 作品ページ：https://www.cmoa.jp/title/225860/

【主演】宇垣美里

【共演】山中柔太朗、樋口日奈、大原梓、鶴嶋乃愛、上原佑太、渋谷謙人 / 古屋呂敏、水崎綾女

【監督】高橋名月、富田未来

【脚本】加藤綾子、松下沙彩、中西秋

【音楽】鈴木ヤスヨシ

【オープニングテーマ】Lienel「Daisy」(SDR)

【エンディングテーマ】chilldspot「踊っていたいわ」(RECA Records)

【プロデューサー】吉川肇(テレビ東京)、古林都子(The icon)

【特別協力】コミックシーモア

【製作著作】「できても、できなくても」製作委員会

【制作】テレビ東京 ／ The icon

【公式HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/dekideki/

【公式SNS】X ・ Instagram ／ @tx_dekideki

▼公式ハッシュタグ：＃ドラマできでき