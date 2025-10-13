°ÂÅÄÈþº»»Ò¡Ö¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¡×¼êÎÁÍý¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/13¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ÂÅÄÈþº»»Ò¤¬10·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼êÎÁÍý¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
°ÂÅÄ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¤´¤Ï¤ó¤¿¤Á¡×¤È¤·¡¢¡Ö¡Ø¤¤¤Ö¤ê¤¬¤Ã¤³¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ù¤Çºî¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥µ¥é¡×¤äÂçÆ¦¤È¤Ò¤¸¤¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆþ¤Ã¤¿¸ÞÌÜ¼Ñ¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤ÎÀ¸Õª¾Æ¤¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÂçÆ¦¤Î¼Ñ½Á¤â¥Ñ¥ó¤Å¤¯¤ê¤Ë»È¤¨¤½¤¦¡×¡Ö¶Ë¤á¤¿¤¤¡¢¼ÑÊª¡×¤ÈÎÁÍý¾å¼ê¤Ê°ÂÅÄ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ä¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¡¢Ç¯¡¹¤³¤¦¤¤¤¦¼ÑÊª¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ×ÉØ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀäÂÐÈþÌ£¤·¤¤¡×¡Ö°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤´ÈÓ¡×¡Ö±ÉÍÜËþÅÀ¡×¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ÂÅÄ¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î²¼Ä»Ä¾Ç·»á¤È·ëº§¡£2017Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¢2020Ç¯¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢¡ÈºÇ¶á¤Î¤´¤Ï¤ó¤¿¤Á¡É¸ø³«
¢¡°ÂÅÄÈþº»»Ò¡¢2014Ç¯¤Ë·ëº§
