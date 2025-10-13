吉田羊、手作りの抹茶みたらし団子公開「味気になる」「レシピ気になる」の声
【モデルプレス＝2025/10/13】女優の吉田羊が10月12日、自身のInstagramを更新。手作りの抹茶みたらし団子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】吉田羊、手作りの抹茶みたらし団子
吉田は、現在公開中の映画「遠い山なみの光」の撮影時オフショットを投稿。「羊手製の抹茶みたらし団子一生分作った気がする」とつづり、タッパーの中に並ぶお手製の抹茶みたらし団子の写真を公開している。この投稿には「ツヤツヤしてて美味しそう」「食べてみたい」などの反響が寄せられている。
1989年にイギリス最高の文学賞であるブッカー賞、2017年にノーベル文学賞を受賞し、2つの世紀を代表する小説家となったカズオ・イシグロの鮮烈な長編デビュー作「遠い山なみの光」を、「ある男」（2022）で第46回日本アカデミー賞最優秀作品賞含む最多8部門受賞を果たした石川慶監督が映画化。戦後80周年となる 2025年の夏にスクリーンに描かれるこの物語は、終戦間もない長崎という、まだ過去にしきれない「傷跡」と、未来を夢見る圧倒的な「生」のパワーが渦巻いていた時代を生き抜いた女性たちの姿を鮮明に描き出す。先の見えない時代を生きる人々に前へ進む勇気をくれる、ヒューマンミステリーとなっている。（modelpress編集部）
◆吉田羊、手料理を公開
◆映画「遠い山なみの光」
