「ZOZOFES」の取材会に登場したLE　SSERAFIMの（左から）HUH YUNJIN、KIM CHAEWON、KAZUHA、SAKURA、HUH、HONG EUNCHAE（カメラ・高澤　孝介）

写真拡大

　韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）が１３日、Ｋアリーナ横浜でＺＯＺＯＴＯＷＮ２０周年記念「ＺＯＺＯＦＥＳ」の取材会に登場した。

　同イベントはＺＯＺＯＴＯＷＮが誕生した２００４年と現在をつなぐ「Ｙ２Ｋ」をテーマに開催する、ファッションと音楽が交差するイベント。

　ＳＡＫＵＲＡ（宮脇咲良）は「２０周年を記念するイベントに参加することができて、とてもうれしい。私たちのステージを通して、音楽とファッションでイベントを盛り上げたい」と意気込んだ。この日の衣装についてＨＯＮＧ　ＥＵＮＣＨＡＥ（ホン・ウンチェ）は「黒をベースにしたクールなファッションになっている。準備してきたパフォーマンスを引き立たせる。そんな衣装になっているんじゃないかなと思います」と明かした。

　イベントでは９月にリリースした「ｔｈｅ　ＮＯＩＳＥ（Ｃｏｎｔａｉｎｓ　ａ　Ｓａｍｐｌｅｓ　ｏｆ　夜に駆ける）」を初披露。コラボしたＹＯＡＳＯＢＩについてＨＵＨ　ＹＵＮＪＩＮ（ホ・ユンジン）は「ご一緒させていただいて、うれしかったですし、とても光栄。大好きな尊敬する先輩で、とてもワクワクしていますし、期待する気持ちが大きい」と胸を躍らせた。

　新曲の特徴についてＫＡＺＵＨＡ（カズハ）は「シティーポップの要素が含まれているので、新しいジャンルに挑戦しつつも、ＬＥ　ＳＳＥＲＡＦＩＭらしい魅力をお見せできるように試行錯誤しながらレコーディングした。たくさんの方に聴いていただけるとうれしい」とアピールした。