韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）が１３日、Ｋアリーナ横浜でＺＯＺＯＴＯＷＮ２０周年記念「ＺＯＺＯＦＥＳ」の取材会に登場した。

同イベントはＺＯＺＯＴＯＷＮが誕生した２００４年と現在をつなぐ「Ｙ２Ｋ」をテーマに開催する、ファッションと音楽が交差するイベント。

ＳＡＫＵＲＡ（宮脇咲良）は「２０周年を記念するイベントに参加することができて、とてもうれしい。私たちのステージを通して、音楽とファッションでイベントを盛り上げたい」と意気込んだ。この日の衣装についてＨＯＮＧ ＥＵＮＣＨＡＥ（ホン・ウンチェ）は「黒をベースにしたクールなファッションになっている。準備してきたパフォーマンスを引き立たせる。そんな衣装になっているんじゃないかなと思います」と明かした。

イベントでは９月にリリースした「ｔｈｅ ＮＯＩＳＥ（Ｃｏｎｔａｉｎｓ ａ Ｓａｍｐｌｅｓ ｏｆ 夜に駆ける）」を初披露。コラボしたＹＯＡＳＯＢＩについてＨＵＨ ＹＵＮＪＩＮ（ホ・ユンジン）は「ご一緒させていただいて、うれしかったですし、とても光栄。大好きな尊敬する先輩で、とてもワクワクしていますし、期待する気持ちが大きい」と胸を躍らせた。

新曲の特徴についてＫＡＺＵＨＡ（カズハ）は「シティーポップの要素が含まれているので、新しいジャンルに挑戦しつつも、ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭらしい魅力をお見せできるように試行錯誤しながらレコーディングした。たくさんの方に聴いていただけるとうれしい」とアピールした。