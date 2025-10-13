森保監督が前日会見に出席

日本代表（FIFAランク19位）は10月14日、東京スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025でブラジル代表（同6位）と対戦する。

前日会見に出席した森保一監督は、足首痛から復帰した久保建英について「タケ（久保）はプレーできる状態であるということです。ただし、90分はプレーできる状態ではないというか、させるべきではないと思うので、時間を限定してプレーしてもらいたいと思います」と明かした。

久保は今回の活動では、足首の負傷の影響で別メニュー調整が続いており、10日のパラグアイ戦を欠場。11日の練習から一部メニューを除き、全体練習に合流していた。

ブラジルとはこれまで13度対戦し、2分け11敗といまだに勝利は一度もない。ブラジルは5-0で大勝した10日の韓国戦からメンバーを変更する可能性もあるが、森保監督は「ローテーションしたとしても、世界トップクラスのクラブでプレーしている選手が多いので、誰が出てきても強いと思う。チームとして我々がどう戦えるかを考えていきたい」と王国との対戦に向けて意気込んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）