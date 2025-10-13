JR大阪駅西口から徒歩すぐの紅茶専門店

「HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店」があるのは、2024年夏に開業した商業施設「KITTE大阪」の1階。JR大阪駅西口から歩いてすぐという好立地で、ショッピングや観光の合間にも立ち寄りやすいのが魅力です。

ニューヨーク発のティーブランド「HARNEY ＆ SONS」の国内店舗のなかでも、ティーサロンを併設するのは、このKITTE大阪店だけ。「HARNEY ＆ SONS」の紅茶と料理やスイーツのペアリングを楽しんでもらえたらとの思いからオープンしたそう。

天井が高く開放感あふれるスタイリッシュな店内には、オリエンタルなエッセンスもプラスしたインテリアが並び、まるでホテルラウンジのような雰囲気。優雅なティータイムを過ごせます。

座席は2名掛けや4名掛けのテーブル席が中心で、友人とのランチやデート、さらにはひとりでの贅沢なティータイムにもぴったり。ブランドが掲げる「Teatime is Anytime」というコンセプトの通り、「日常を楽しむ」「自分を労わる」「そして自分らしく生きる」など、さまざまなシーンで紅茶を楽しむことができます。



紅茶に合わせて用意されたフードやスイーツ

「HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店」の料理やスイーツは、「紅茶とのペアリング」を楽しめるのが魅力のひとつ。「HARNEY ＆ SONS」には300種類以上の紅茶がありますが、そのなかから常時30〜40種類を厳選して提供しています。ホット、アイスともに1杯1100円です。

メニューには産地や特徴が丁寧に記載されており、好みに合わせて選べるのがうれしいところ。スタッフさんに相談すればおすすめの一杯を提案してくれるので、紅茶初心者でも安心です。

なかでも「HARNEY ＆ SONS」のアイコンともいうべき紅茶が、「ホット・シナモン・スパイス」。「シナモン」や「スパイス」と聞くと、ちょっぴり刺激的なイメージがありますが、飲んでみると砂糖を入れていないのに甘みが感じられて、飲みやすい！ 一度飲むとファンになるお客さんも多いそうなので、興味がある方はぜひ。一番人気の「パリ」は、オーソドックスな紅茶の味を楽しめて紅茶初心者におすすめです。

ブランチやランチにおすすめなのが「ベーグルプレート」1980円（単品／紅茶セット2805円〜）。メインのベーグルは「サーモン・バジルクリームチーズ」「紅茶鴨のパストラミ」「ローストチキン」の3種類のなかから1つ選びます。

「紅茶鴨のパストラミ」

注目は、紅茶の茶葉を混ぜた肥料で育てられた鴨を使った「紅茶鴨のパストラミ」。絶妙な火加減で香ばしく仕上げた鴨肉をサンドした一品。ボリュームたっぷりで、食べ応えも抜群です！

「タワー・オブ・ロンドン」の茶葉を使用したキャロット・ラぺ

プレートに添えられるスープやプチデザートは、季節ごとに変わるとのこと。この日は冷製コーンスープと、「ソルト・キャラメル」の茶葉を使ったゼリーでした。

のどごしがよく、さっぱりとしたゼリー

アフタヌーンティー気分を味わいたい方には「HARNEY ＆ SONS オリジナル3種のスコーン」1430円（単品／セット2255円〜）がおすすめです。取材日は「プレーン」、チョコレートとココナッツの甘い香りの紅茶「SOHO」、紅茶、白茶、ウーロン茶のブレンドティー「アールグレイシュプリーム」味の3種類が提供されていました。スコーンは、バターを使わず仕上げているのが特徴。しっとりとした食感に、表面に散らしたグラニュー糖のほんのりとした甘さが加わり、紅茶との相性が抜群です。

紅茶の茶葉がたっぷり使われていて風味豊かな味わい

甘さ控えめの生クリームや、自家製のベリーソースと一緒にいただけば、味の変化が楽しめます。やっぱり紅茶にはスコーンが欠かせませんね。ティータイムのお供に、ぜひおすすめします♪

©HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店

そのほか、「シーフードマリナーラ」や「キノコのクリームソース」各1650円（単品／セット2450円〜）といったパスタ、「スキレットアップルパイ」1650円（単品／セット2475円〜）、「NYチーズケーキ」1320円（単品／セット2145円〜）などのスイーツメニューも充実しています。



ティーサロン利用のあとはショップでおみやげ探し

ティーサロンに併設されたショップでは、「HARNEY ＆ SONS」の紅茶を購入できます。創業者のハーニー氏が自ら産地を訪ね、生産者との信頼関係を大切にしながら選び抜いた茶葉は、どれも品質の高さが光るものばかり。ショップだけの利用も可能です。

カラフルなパッケージがかわいい「HT​（ハーニー・ティー）シリーズ」3024円は、20サシェ（袋）入り。アールグレイやイングリッシュ・ブレックファーストといった王道の紅茶から、ラズベリーやオーガニック・ジンジャーレモンなど香りを楽しめる紅茶まで、種類豊富にラインナップしています。

アイスティー各種2376円（3サシェ入り）

「Classicシリーズ」の「ホット・シナモン・スパイス」と「パリ」各3024円（20サシェ入り）

おしゃれなデザイン缶に入った茶葉は、自宅用にはもちろん、贈り物やおみやげにもぴったり。種類が豊富なので「どれにしよう？」と迷ったときは、ぜひスタッフさんに相談してみましょう。

メトロポリタン美術館とのコラボレーションティーも！「ホット・アップル・スパイス」3888円（20サシェ入り）

お店で味わって気に入った紅茶を、自宅用に購入できるのも大きな魅力。おうち時間を充実させたい方にもおすすめです。

開放感ある空間で、紅茶と料理のペアリングを堪能できる「HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店」。大阪観光やショッピングの合間に訪れたり、自分へのご褒美用の紅茶を手に入れたりするのにおすすめです。紅茶が好きな方はもちろん、普段はあまり紅茶を飲まない方にも新しい発見が待っているかも！ 今後はイベントの開催やアフタヌーンティーセットの提供もできたら、とのことなので、ますます楽しみです。優雅なティータイムを過ごしたい方は、ぜひ訪れてみてはいかがでしょう。



■HARNEY ＆ SONS Tea Salon KITTE大阪店

（はーにー あんど さんず てぃー さろん きっておおさかてん）

住所：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪1F

TEL：06-6147-2382

営業時間：9〜20時（19時LO）

定休日：無休



