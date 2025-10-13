11Æü¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Æ¥ë¥¢¥Ó¥Ö¤Ç³«¤«¤ì¤¿¿Í¼Á²òÊü´¿·Þ½¸²ñ¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñ´ú¤òÂÎ¤Ë´¬¤­¤Ä¤±¤¿½÷À­¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹ñ´ú¤È¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Î¼Ì¿¿ Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ï

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤¬13Æü¸áÁ°¤«¤é²òÊü¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£

¥í¥¤¥¿¡¼¤ÈAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶èÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Þ¥¹¤¬²òÊüÂÐ¾Ý¤ÎÀ¸Â¸¿Í¼Á20¿Í¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î7¿Í¤ò¹ñºÝÀÖ½½»ú°Ñ°÷²ñ¡ÊICRC¡Ë¤Ë°ú¤­ÅÏ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£

¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤Î°ú¤­ÅÏ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¿Í¼Á¿ô¿Í¤¬°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·³¤Ïº£¸åÄÉ²Ã¤ÇÀÖ½½»ú¤Ë°ú¤­ÅÏ¤¹¿Í¼Á¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£

º£²ó¤Î²òÊü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÃçºÛ¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Î1ÃÊ³¬ÌÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢10ÆüÉÕ¤Ç¸úÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£

ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¸òÀïÃæÃÇ¤È¿ÍÆ»Åª»Ù±ç³ÈÂç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£