¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤Î¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ËÍÞÎ±¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¿Í¤Î¿Í¼Á¤¬13Æü¸áÁ°¤«¤é²òÊü¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¥í¥¤¥¿¡¼¤ÈAPÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¥¬¥¶ÃÏ¶èÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Þ¥¹¤¬²òÊüÂÐ¾Ý¤ÎÀ¸Â¸¿Í¼Á20¿Í¤Î¤¦¤ÁºÇ½é¤Î7¿Í¤ò¹ñºÝÀÖ½½»ú°Ñ°÷²ñ¡ÊICRC¡Ë¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏÀ¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡Ö¥¬¥¶ÃÏ¶èËÌÉô¤Î°ú¤ÅÏ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¿Í¼Á¿ô¿Í¤¬°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£·³¤Ïº£¸åÄÉ²Ã¤ÇÀÖ½½»ú¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¿Í¼Á¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£²ó¤Î²òÊü¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÃçºÛ¤ÇÄù·ë¤µ¤ì¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤Î1ÃÊ³¬ÌÜ¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ç¡¢10ÆüÉÕ¤Ç¸úÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿¡£
ÄäÀï¹ç°Õ¤Ë¤è¤ê¥Ï¥Þ¥¹¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë¿Í¼Á¤ò²òÊü¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¸òÀïÃæÃÇ¤È¿ÍÆ»Åª»Ù±ç³ÈÂç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£