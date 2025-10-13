¡Ö»Ä¥¯¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¡Ä¡×¡Ö¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ä¡×¤½¤ì¤Ç¤â¿··¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÃËÀ¤¬¡È¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¡É¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡É
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÉáÄÌ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤¬2ÂæÇã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤·¤¿¡Ä¡×¤½¤ì¤Ç¤âÂ¨·è¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡È40¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡É¤ÎÆâ³°Áõ¤ò¼Ì¿¿¤Ç°ìµ¤¤Ë¸«¤ë¡ÊÁ´23Ëç¡Ë
¡¡º£²ó¤Ï¡¢40·Ï¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¾è¤ëÃÝ´Ö¤µ¤ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
20¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¡¢30¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤È¾è¤ê·Ñ¤®¡¢2Ç¯Á°¤Ë40¤ò¹ØÆþ¤·¤¿ÃÝ´Ö¤µ¤ó
¡Ö¼þ¤ê¤È°ã¤¦¼Ö¡×¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç´î¤Ó
¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¥»¥ë¥·¥ª¤Ê¤ó¤«¤Î¥»¥À¥ó·Ï¤òÏ®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡¢20¥ô¥§¥ë¥Õ¥¡¥¤¥¢¤Ë¾è¤êÂØ¤¨¤Æ¡£¤½¤Î¸å¤â30¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³Ï®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤³¤Î40¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ë¾è¤êÂØ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À½Ð¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÆ±µéÀ¸¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤¬40¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È»ÅÍÍ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤Î¤¿¤á¤Ë´ó¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡ÖÇã¤¤ÂØ¤¨¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀµÄ¾¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤¬2ÂæÇã¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤Î²Á³Ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÍÍ¤âµ¤¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼¡¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤â¤¦¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÂ¨·è¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢ºÊ¤Ë¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÃÍÃÊ¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤¿¤À¥·¥ç¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬Æ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ë¶É¤¹¤°¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹¬¤¤¡¢ºÊ¤Ï¼ÖÏ®¤ê¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤Þ¤¡¡¢Ê§¤¦¤Î¤Ï¤½¤Ã¤Á¤À¤«¤é¡×¤¯¤é¤¤¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤è¤¯¡¢»Ä¥¯¥ì¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ë¥ô¥§¥ë¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¤Ö¤ó¡¢¤è¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¥Þ¥Ê¡¼¤Î°¤¤¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢°ìÊý¤Ç´ÊÃ±¤ËÇã¤¨¤ë¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿§¡¹¸À¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£
¡¡¤¿¤À¼«Ê¬¤Ïº£²ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¼¤ÏÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤è¤ê¡¢¤³¤Î¼Ö¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¦½½Ê¬¤È¤¤¤¦¤«¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë°ìÈÖ¾å¤Î»Ò¤Ï¡¢³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö40¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Î¥¨¥¢¥µ¥¹¤¬¤Í¡Á¡×¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÀèÀ¸¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ëý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡º£Æü¤â²ÈÂ²¤ÇÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÃË¤Î»Ò¤¬4¿Í¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Û¤ó¤È¤ËÁû¤¬¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Â¾¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤ò½ý¤Ä¤±¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¡¢¤³¤Ã¤Á¤â°ìÆüÅÜÌÄ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤ß¤ó¤Ê¼Ö¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï´ò¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸Æ»¤ÏÊâ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤ª¶â¤Î¤«¤«¤ë¼ñÌ£¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï·ëº§¤È¤«²È¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿À¸³è¤¬¤Ç¤¤Æ¤«¤é¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ê¼¯´Ö ÍÓ»Ô¡Ë