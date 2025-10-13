¥Ð¥¹¥±U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¡¡²¬»³¾¦ÂçÉÕ¤¬ºÇ½ªÀï¤Ç¾¡Íø¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤Î°éÀ®¡¦¶¯²½¤òÌÜÅª
U18ÆüÀ¶¿©ÉÊ ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°2025¡¡²¬»³¾¦ÂçÉÕ ÂÐ ½¡Áü¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¡¡¹â¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î¡ÖU18ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥êー¥°¡×¡£²¬»³¾¦ÂçÉÕ¤¬13Æü¡¢¥êー¥°ºÇ½ªÀï¤ÇÊ¡²¬¤Î½¡Áü¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥êー¥°¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î°éÀ®¤È¶¯²½¤òÌÜÅª¤ËÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¶¨²ñ¤¬ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤é¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤«¤éÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¹â¹»¤¬ÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤ÆÁè¤¦¡Ö¥È¥Ã¥×¥êー¥°¡×¤È¡¢³Æ¸©¤ÎÂåÉ½¤¬Àï¤¦8¤Ä¤Î¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¬»³¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¡×¤ËÃË»Ò¤¬²¬»³¾¦ÂçÉÕ¡¢½÷»Ò¤ÏÁÒÉß¿é¾¾¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÂçÉÕ¤Ï13Æü¤Î¥êー¥°ºÇ½ªÀï¤ÇÊ¡²¬¤Î½¡Áü¤Ë100ÂÐ74¤Ç¾¡Íø¤·¡¢4¾¡3ÇÔ¤Ç¥êー¥°Àï¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê²¬»³¾¦ÂçÉÕ¡¿ÅÄ粼 Éð ¼ç¾¡Ë
¡Ö¶¯¤¤Áê¼ê¤È¤³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥êー¥°¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢ºÇ½ª»î¹ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿ー¥«¥Ã¥×¤ÎÍ½Áª¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×